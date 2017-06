(Dagbladet): Savannah (12) tok sitt modige valg allerede i januar: Hun ville stå foran forsamlingen i sin mormonske kirke og fortelle at hun var lesbisk.

Det gikk ikke helt etter planen.

Motstridende syn på homofili

Til CNN forteller familien at Savannah kom ut med budskapet til foreldrene sine i fjor sommer, og at de svarte med aksept og omsorg. Mora, Heather, hadde hatt en liten mistanke, så det kom ikke som et stort sjokk. Hun delte det så med venner og andre familiemedlemmer.

Det som da gjensto var kirken deres i Utah, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Selv om det offisielle ståstedet til kirken er at de ønsker alle velkomne, også dem som er tiltrukket av samme kjønn, så blir de lært opp til at man ikke skal handle ut fra legningen sin. De bør leve i sølibat, og de kan ikke gifte seg med en av samme kjønn.

- Hennes avgjørelse

Savannahs ønske om å dele legningen sin foran den kristne forsamlingen gikk ikke upåaktet hen hos foreldrene, som var redde for at opplevelsen kunne komme til å skade 12-åringen.

- Jeg var nervøs for henne, og tenkte over hvordan dette kunne påvirke henne som en 12 år gammel jente, sier faren, Josh til CNN.

Av denne grunn samlet familien seg for å gå gjennom mulige positive og negative konsekvenser, og forsikret datteren om at hun visste hva kirkens synspunkt på homofili var. Men de ville ikke forhindre henne.

- Det ville gitt henne inntrykket av at hun ikke har lov til å snakke, eller at noe var galt med henne. Vi lot henne ta avgjørelsen, ikke vi, forteller faren til CNN.

- Savannah sa at hun ville andre skulle vite at det var ok å være både mormoner og homofil, forteller mora.

Nervøs på talerstolen

Savannah ville holde talen på fastesøndag, hvor det i kirken er tradisjon for å dele følelser og tro med de andre medlemmene. Venner filmet det store øyeblikket.

Til tross for nervøsiteten, begynte hun å snakke.

- Hei, jeg heter Savannah, og jeg vil dele vitnesbyrdet mitt med dere, begynte hun.

Hun fortalte så kirken at hun var homofil.

- Gud elsker meg slik jeg er, fordi han elsker alle han har skapt. Jeg tror han lagde meg slik med vilje, fortsatte hun.

Men da hun var i gang med å snakke om sine drømmer i livet som lesbisk, ble mikrofonen slått av. En av lederne i kirken lente seg fram til henne.

- Jeg trodde først at den var ødelagt, så jeg snudde meg for å snakke med ham. Da ba han meg om å sette meg med.

Se videoen øverst i saken.

Gråt på vei hjem

En av lederne reiste seg etter at Savannah gikk tilbake til setet sitt, og holdt en kort tale til støtte for henne.

- Jeg vil også anerkjenne at vi alle er Guds barn, og at vi er elsket av ham. Jeg er ikke i tvil om at gud har gjort oss unike på ulike måter. Det er jeg takknemlig for, sa han.

Foreldrene forteller at Savannah var fortvilet da de dro like etter. Hun gråt fordi hun var glad for at hun følte seg akseptert av kirken, men også fordi hun var lei seg for at hun ikke fikk fullføre talen sin.

Kirken har ikke villet uttale seg om hva det var som førte til at mikrofonen plutselig slo seg av midt under Savannahs tale.

Hendelsen skjedde i mai, men det er først denne uka at videoen har fått internasjonal oppmerksomhet.

Stolte foreldre

Den lokale biskopen, Judd Law, forteller CNN at de støtter Savannah.

- Som en forsamling vil vi fortsette å gjøre alt vi kan for å forsikre oss om at hun vet at vi elsker henne og hennes familie.

- Vi er stolte av henne. Hun har mer mot enn noen andre, sier Heather om datteren sin til CNN.

Ifølge CNN vil familien gjerne gi Savannah rett til å dele historien sin med omverden, men de ønsker å holde hjembygden og etternavnene privat.