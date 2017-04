Savnet tysk mann funnet 500 meter til havs etter to timer i sjøen

SISTE: den savnede mannen er funnet 400 - 500 meter fra land sør for Fosenstraumbroen. Det pågår hjerte- og lungeredning på land, melder politiet like før klokka 13.30.

Mannen ble funnet etter to timer i den kalde sjøen av en av de private båtene som var vært med i leteaksjonen i Fosenstraumen mellom Austrheim og Radøy i Nordhordland.

- Mannen er på vei i helikopter til Haukeland universitetssjukehus, opplyser redningsleder Kjetil Hagen i Hovedredningssentralen for Sør-Norge til Dagbladet ved 13.50-tiden.

Det er et søk- og redningshelikopter med base på Statfjord som frakter pasienten. Helikopter var på vei ut til Statfjord og snudde da piloten hørte om aksjonen på sambandet.

Savnede funnet i sjøen ca 400 - 500 m sør for Fosenstraumbroen. Er brakt på land. HLR pågår av helsevesen/lege. — Politiet i Hordaland (@Hordalandpoliti) 13. april 2017

Ifølge Bergens Tidende tror politiet tror mannen har vært ute på tur med hunden og sklidd ut i sjøen, der det er sterke strømmer.

Mannens hund har kommet seg på land.

Politiet opplyser like etter klokka 13 at den savnede er en mann i 50-årene, og at de er i kontakt med pårørende.

Ifølge politiet blir pårørende tatt hånd om av helsepersonell og kriseteam.

Ifølge politiet driver mannen mot Fesøysundet, og det er sterke strømforhold i sjøen. Nødetatene og et Sea King-helikopter er på vei mot stedet, skriver Bergensavisen.

Søksområde er fra Fosenstraumbroen og sørover rundt Fesøya m.v. Sist observert i dette området. — Politiet i Hordaland (@Hordalandpoliti) 13. april 2017

- Det er så langt ikke kommet melding til politiet om at personen i sjøen er tatt hånd om. Luftambulanse og båter er i området for å bistå, opplyser Vest politidistrikt.

AMK fikk den første meldingen ved 11.15-tiden fra turgåere i området.

Politiet har fått kjennskap til savnede. Tysk statsborger i 50-årene. I kontakt med pårørende. Blir fulgt opp av helse/kriseteam. — Politiet i Hordaland (@Hordalandpoliti) 13. april 2017

- Seks redningshunder er på vei til landområdet ved Fesøysundet etter at vi er blitt kontaktet av politiet. Vi vil være framme ved 14-tiden, opplyser Silje Madsgård i Norske Redningshunder til Dagbladet ved 13-tiden.