Se de voldsomme flomskadene i Utvik

UTVIK (Dagbladet): Skadene er enorme i den lille, og til vanlig idylliske bygda Utvik i Nordfjord, men lokalbefolkningen trosset vann- og strømmangel og begynte oppryddingen tirsdag morgen.

Joar Skåden står på det som en gang var veien hans ned til huset han og kona bor i. Et flott hvitmalt hus like ovenfor sentrum av Utvik. Han tør ikke gå lenger ut på kanten.

Våknet til kaos

- Grunnen under veien er vasket bort av de enorme vannmassene. Asfalten henger i løse lufta, sier 51-åringen, som må bruke plenen for å komme seg ned til huset.

Søndag så han svarte skyer oppe over Utvikfjellet, der veien over til Byrkjelo og videre til Førde går.

- Det lynte og buldret noe voldsomt, og vi så det ville komme regn. Det gjorde det til gangs. Og i så store mengder at den lille elva gjennom sentrum ikke maktet å ta unna.

Slike vannmasser hadde ikke Skåden og de andre i Utvik trodd ville komme da de gikk til sengs søndag kveld.

- Kona vekket meg litt før klokken åtte mandag morgen, da rant vannet over alt. To biler sto parkert der, sier 51-åringen og peker ned i kaoset av stein og vrakgods, flere meter fra det naturlige elveløpet, og truende nært egen vei. -

Vannet begynte å skvulpe over kanten, så vi fikk alarmert de som eide bilene. De ble flyttet, men nå gikk det raskt, sier Joar Skåden til Dagbladet.

Fryktet for huset

Skåden er oppvokst i Nordfjord, og har bodd i Utvik i mange år.

Det som møtte ham og sambygdingene mandag morgen har han aldri opplevd før.

- Vi så noe slikt på andre siden av fjorden for noen år siden, men ikke her. Nå er ikke bygda til å kjenne igjen, sier han.

- Når det kom så var det bare å få reddet det en kunne, blant annet fryktet vi for bilen til stesønnen min som ikke er hjemme, men heldigvis gikk det bra. Vi måtte gi opp å gå opp til den, for vannmassene hadde da fått tak i materialene til et trelastlager like ovenfor huset hans.

- Digre bjelker kom nedover veien som nå ble ei elv. Det ble for farlig, forteller han.

Etter hvert som vannet tok seg opp så Skåden en annen trussel, huset.

-Vi bor like nedenfor der elva tar en sving, og det gjorde at elva delte seg i tre løp. Det nærmeste kom stadig nærmere. Nå i ettertid er vi glad for at regnet stoppet i tide, for hadde det fortsatt noen timer til tror jeg vi ville fått problemer med å redde hus og grunn. Slike vannmengder vasker grunnen bort ekstremt raskt, sier han og peker midt ut i kaoset igjen.

- Der sto det et pumpehus, forteller han.

Opprydding

Sola kom tirsdag, uavbrutt av noen regnbyger på ettermiddagen. Men bygdefolket var i full sving med å rydde opp i bygda. Strømmen og vannet forsvant, men en rekke frivillige var med å strekke ny kabel til å kople opp i trafokiosken nede i bygda. I ettermiddag fikk de lønn for strevet, strømmen ble satt på.

Flere har fått vann og slam i kjellerne sine. De har mistet store verdier, men bygdefolket priser seg lykkelig for at alle har helsa i behold etter flommen.

Isolert

Utvik er fortsatt isolert etter at brua i sentrum ble tatt av flommen, men arbeidet med å sette opp ei midlertidig bru er i full gang.

Den er ventet til bygda i morgen. Røde Kors står for den eneste transporten inn og ut av Utvik med en båt. Utvikfjellet vil fortsatt være stengt på ubestemt tid ettersom veien er ødelagt flere steder opp gjennom fjellet, opplyser Statens Vegvesen.