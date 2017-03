Seks år etter katastrofen svikter robotene som skal rydde opp i Fukushima

Denne uka er det seks år siden et jordskjelv og en påfølgende tsunami drepte nærmere 19 000 mennesker i Japan, og tvang 160 000 mennesker i områdene rundt kjernekraftverket Fukushima Daiichi til å evakuere.

Japanerne har forsøkt å rydde opp og redusere utslippet av kjernefysisk lekkasje fra kjernekraftverket helt siden den 10 meter høye tsunamien sørget for å oversvømme sentrale elektriske rom 11. mars 2011. Andre steder var tsunamien så høy som 14 meter.

Atomkatastrofen i Fukushima Fredag 11. mars 2011 ble Japan rammet av et jordskjelv som målte 8,9 på Richters skala. Kysten av Japan ble kort tid etter rammet av en massiv tsunami, som på det største målte 14 meter. 19 000 mennesker ble drept.

Tsunamien rammet også kjernekraftverket Fukushima Daiichi. Tsunamien oversvømte og slo ut det elektriske utstyret på kraftverket, og det oppstod kjernefysisk nedsmelting i tre av anleggets seks reaktorer.

Store mengder radioaktive stoffer ble sluppet ut, og 160 000 beboere i områdene rundt kjernekraftverket ble tvangsekvakuert.

Katastrofen ble rangert til syv på INES-skalaen, som måler alvorlighetsgraden etter en atomulykke. Syv er det høyeste og mest alvorlige nivået.

Det ble målt endrede strålingsnivåer på hele den nordlige halvkule, også i Norge, men nivåene var veldig lave og innebar ingen risiko for mennesker eller miljø.

Det er ventet at opprydningsprosessen vil ta mellom 30 og 40 år, og prislappen er estimert til 189 milliarder dollar.

Kraftverket ble satt ut av spill, og innen det elektriske var ordnet og atomreaktorene ble stabilisert, hadde det oppstått kjernefysisk nedsmelting i halvparten av anleggets seks reaktorer. Store mengder radioaktive stoffer ble sluppet ut.

Hendelsen blir beskrevet som den nest verste atomulykken gjennom historien, kun slått av Tsjernobyl i 1986.

Både Fukushima og Tsjernobyl ble klassifisert som syv på INES-skalaen, som måler alvorlighetsgraden ved en atomulykke. Syv er det høyeste og mest alvorlige nivået.

- I utgangspunktet var de på samme alvorlighetsnivå, men det radioaktive utslippet fra Tsjernobyl var fire ganger større enn fra Fukushima. I tillegg gikk mesteparten av utslippet fra Fukushima utover Stillehavet, noe som begrenset konsekvensene for landområder og mennesker sammenliknet med Tsjernobyl-ulykken, sier Astrid Liland, seksjonssjef ved Statens strålevern.

Sviktende roboter

Oppdraget med å rydde opp etter kjernekraftverk-katastrofen har ikke kommet lenger enn at japanerne fortsatt undersøker omfanget av katastrofen. Likevel har de allerede truffet på store hindringer, skriver The Guardian.

En av de største hindringene er at robotene som skal undersøke atomreaktorene ikke takler de tøffe forholdene inne i kjernekraftverket.

Roboten «Skorpionen» – som har fått kallenavnet etter sitt utseende – måtte gi tapt da den ikke kom seg forbi klumper av smeltet kjernefysisk brensel. Hendelsen skjedde to timer inn i et oppdrag som var ventet å vare i ti timer.

Det var 16. februar i år at den 60 centimeter lange roboten ble blokkert av brenselet, og «døde». Oppdraget var å lokalisere og evaluere tilstanden til brenselet.

Det er ikke første gang roboter som skal undersøke kjernekraftverket i Fukushima treffer på problemer. Tidligere har man slitt stort med at robotene ikke har taklet den sterke strålingen inne ved reaktorene.

Det er kraftselskapet Tokyo Electric Power Co. (Tepco) som opererer Fukushima Daiichi. Shunji Uchida, lederen på kjernekraftverket, erkjenner at Tepco kun fikk samlet inn «begrenset» med informasjon før roboten sviktet.

- Så langt har vi bare fått tatt en liten titt, etter at det siste oppdraget ikke gikk så bra, sier Uchida til The Guardian.

Ifølge Liland har de ikke noe annet valg enn å sende roboter inn for å undersøke.

- Strålingsnivået forblir høyt i veldig mange år etter en slik ulykke. Det er så høye stråledoser at det er helt uforsvarlig å sende arbeidere inn dit, for det vil være potensielt dødelig for dem. Derfor bruker de roboter. Men også elektronikken i robotene blir ødelagt av så høye nivåer, så det er begrenset levetid for robotene som sendes inn, sier Liland.

Før «Skorpionen» ble gitt opp av teamet bak oppdraget, målte den 250 sievert i timen, enheten som måler hvor mye skade radioaktiv stråling har på menneskekroppen.

- Hvis du får en akutt dose på 2-3 sievert til hele kroppen, vil det være potensielt dødelig. Hvis du får en akutt dose på over 10 sievert, kan ingenting redde deg. Så bare 3 minutters opphold i området der «Skorpionen» var, ville gitt en person dødelig dose, sier Liland.

- Utenfor fatteevne

Oppgaven med å rydde opp i kjernekraftverket er ventet å ta mellom 30 og 40 år, og har av Japans handels- og industridepartement blitt beregnet til å koste 189 milliarder dollar; det dobbelte av det som ble estimert for tre år siden.

Shaun Burnie, seniorspesialist innen kjernekraft ved Greenpeace i Tyskland, beskriver utfordringen som så stor at det er «utenfor fatteevne».

Ifølge Burnie er det flere hundre tonn med smeltet kjernefysisk brensel som skal fjernes. Han mener at den nåværende tidsplanen for å fjerne brenselet er urealistisk og lite troverdig.

- Dette mislykkede oppdraget bare forsterker den virkeligheten. Tiden de har beregnet å bruke på å fjerne brenselet er basert på statsminister Shinzo Abe og atomindustrien, ikke på realiteten på anlegget, sier Burnie til The Guardian.