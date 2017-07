Seks familier husløse etter storbrann i Trøndelag

Åtte leiligheter er totalskadd etter kraftig brann på Støren. Alle 16 beboere er evakuerte og brannen er nå under kontroll.

- De har klart å begrense brannen til de to bygningene som brenner. De har kontroll over spredningsfaren og nå er det slukningsarbeid som pågår, sier Gunnar Sundli ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag til VG.

To rekkehus med til sammen åtte leiligheter er totalskadd etter kraftig brann lørdag. Seks familier er nå sendt til et mottakssenter.

- De har mistet alt de eier, men er glade for at ingen er skadd, sier leder for mottakssenteret, Toril Grøtte til Adresseavisen.

To av leilighetene var ubebodde, opplyser hun. Beboerne skal etter forholdene ha det bra.

- De er i sjokk. Det er en del barn her, og de tar det heldigvis bra. De har fått leker, og skjønner nok ikke så mye av det som skjer, sier Grøtte.

Ukjent brannårsak

Det ble meldt om voldsomme flammer på stedet og svart røyk. Flere biler sto også i brann. Lenge var det fare for at brannen skulle spres, og det er tett bebyggelse i området.

Politiet ba beboere i området om å lukke dører og vinduer på grunn av den kraftige røyken.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

Rådmann i Midtre Gauldal kommune sier til Adresseavisen at kommunen foreløpig har skaffet 18 sengeplasser.

- Vi jobber med å skaffe navn og antall på dem som vil ha behov for overnatting eller annen bistand, sier han.

Eksplosjonsartet

Nødetatene rykker ut til melding om brann i rekkehus/leilighetskompleks på Støren. Oppdateres. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) 29. juli 2017

Johnny Hustad som bor i nærheten av brannen sier til VG at det var en enorm utvikling i brannen den første timen.

Han forteller om flere voldsomme eksplosjoner.

- Det begynte med en brann i ett leilighetskompleks, men brannen spredte seg raskt til huset som sto ved siden av, og nå er også halve dette huset i full brann, sier Hustad til VG.

Politiet fikk melding om brannen klokken 14.37 lørdag.

Støren er et tettsted i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag. Tettstedet ligger en time sør for Trondheim.

(NTB)