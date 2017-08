- Seks soldater skadd i Paris. Påkjørt av bil

I åtte-tida i morges, på place de Verdun, skal et kjøretøy ha kjørt inn mot en gruppe soldater under en øvelse de holdt i en forstad nord for Paris, ifølge Libération.

Soldatene var på vei til å finne sine øvelsesposisjoner da en bil kjørte på dem, ifølge BFMTV.

- Avskyelig handling

- En mørk BMW kjørte rett inn mot soldatene, før den kom seg unna. Politiet jakter nå på denne bilen - og sjåføren.

- Dette er uten tvil gjort med vilje, sier Patrick Balkany, ordfører i Levallois-Perret, til BFMTV.

Ordføreren viser til at bilen stod klar og ventet på at soldatene skulle komme.

- Dette er en avskyelig handling, sier Balkany videre.

- Per nå kjenner vi ikke motivene til gjerningspersonen. Terrorisme, promillekjøring, psykiske problemer... Alle spor er åpne, sier en politikilde til Le Figaro.

Politijakt

#LevalloisPerret : un véhicule renverse un groupe de militaire. Six sont blessés, dont deux dans un état sérieux https://t.co/ARFufu4XBG pic.twitter.com/QkM9cw1BEc — Le Point (@LePoint) August 9, 2017

Fire soldater er lettere skadd. To skal ha mer alvorlige skader, men ikke livstruende, melder L som siterer franske politikilder.

Ifølge BFMT TV, er soldatene kjørt til et militærsykehus.

Sjåføren er nå på flukt i bilen, og en politijakt er i gang, ifølge Le Figaro.

- Per nå ser vi på dette som en ulykke, og vi etterforsker saken, sier politikilder til Le Figaro.

Hendelsen fant sted i Levallois-Perret i Paris, skriver Sky News på Twitter.

Også franske bfmtv.com skriver at et kjøretøy har kjørt inn i en militæroperasjon.

- Flere franske soldater skal være såret, skriver Reuters.

🔴 Incident à Levallois Perret : intervention de #Police en cours. Un véhicule est recherché — Préfecture de police (@prefpolice) August 9, 2017

Fransk politi skriver i en melding at de har iverksatt en politiaksjon, og jakter på et kjøretøy.