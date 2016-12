«Selebert», men uønsket besøk på Tasmania: Politiet måtte rykke ut for å fjerne «Mr. Lou-Seal» fra boligområde

(Dagbladet): Første juledag måtte politiet på den australske øya Tasmania rykke ut på et selsomt oppdrag.

En sel hadde klart å forville seg fra Tasmanias flotte strender og til et boligområde i Newstead i Launceston nord på øya.

Vel framme i boligområdet nøyde ikke selen seg med å bare ligge på gress, men klatret også opp på en rekke biler.

Australske News forteller at selen, som politiet seinere døpte «Mr. Lou-Seal», forårsaket skader for tusenvis australske dollar, altså for titusener norske kroner.

Seler kan nemlig bli rundt 300 kilo tunge, og bilder det australske nyhetsmediet har fått tilgang til viser hvordan blant annet bilruter ser ut etter å ha fått 300 kilo sel oppå seg.

Bilder av det selebre besøket, om enn uønskede, har politiet på Tasmania selv delt på Facebook.

Der skriver de at håndteringen av selve dyret overlot de til park- og dyrelivsbetjenter. Selve pågripelsen beskriver News som svært udramatisk.

Da dyrelivsbetjentene ankom stedet, lå nemlig selen og sov.

Og etter en medisinsk sjekk, fortalte politiet at de kom til å løslate selen. Samtidig takket de innbyggerne i boligområde for at de hadde holdt avstand fra dyret.