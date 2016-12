Selger plasttrær for 13 000 kroner. Har solgt 20 allerede

(Dagbladet): Plasttrær er blitt stadig mer vanlig. Det merker de også på Down Town Hagesenter i Porsgrunn.

- Vi har en kjempestor økning i år, i, men det er først på nyåret tallene kommer og vi ser hvor stor økningen har vært, sier daglig leder Finn Halvard Myhra.

De selger plasttrær som koster fra 1500 kroner. De dyreste koster hele 13 000 kroner. Hittil har de solgt 20 av disse. Det var TA, som først omtalte saken.

Myhre anslår at Hageland, som Down Town Hagesenter er en del av, totalt importerer rundt 30 000 kunstige juletrær.

- Vi ser at folk er veldig kresne. de vil ikke ha hva som helst. De til 300-600 som ikke er pene, de vil de ikke ha. Det skal se ekte ut, helt naturtro. Lys skal være i riktig farge. Og det skal være LED-belysning, så klart, sier Myhra.

Skal være enkelt

Han har noen teorier om plasttrærnes økende popularitet.

- Det skal være enkelt. Dessuten, jo mer dere skriver om hvor mange millioner dyr det er på et vanlig juletre, jo flere vil ha kunstige.

- Det sto i TA-artikkelen at folk helst vil ha julepynt i kobberfarger, rosa og lilla, hva er greia med det, egentlig?

- Nå spør du en gammel mann her, og jeg stiller jo også spørsmål ved det. Men det er vel en trend som har skjedd over tid nedover i Europa, særlig i England. Som nå kommer til Norge.

De tradisjonelle, røde selger dårligere

Det var Myhra selv som kjøpte inn 30 av de dyreste plasttrærne utenlands. De er ferdig dekorert, og han kunne velge mellom en variant med tradisjonelt rød julepynt, og en med lilla, hvit, kobberfarget og burgunderrød.

- Så forhører jeg meg med dekoratørene mine, og de sa «ligg unna rødt», dem kommer du til å brenne inne med. Jeg var så gammaldags at jeg tok halve av hver. Nå er de andre solgt, mens nesten alle de røde står igjen.

Han ser samme tendens til fargevalg på julepynt.

- Røde tøynisser blir ikke solgt før det er 50-70 prosent avslag. Det er ikke noe folk kjøper hvis de ikke føler de gjør et kupp.

Han tror det skyldes nye generasjoner som vil ha litt andre farger.

- Det ser vi spesielt på plantekjøp. Salget av julestjerner er redusert. Det skyldes nok at det er litt ut for dem som er 40 år og under. Samtidig har amaryllis blitt mer trendy de siste årene. Når det er sagt, selges det fremdeles ganske mange titusener julestjerner altså. Bare ikke lenger en million.

- Hva har du hjemme?

- Vi har både julestjerner og fersk edelgran. Så lenge jeg får bestemme, blir det sånn, hehe.

Ikke samme trend i Sverige

Plantasjen er Norges største hagesenterkjede. Salgssjef Hilde Poppe sier salget av plastjuletrær har økt de siste årene, og stabilisert seg i år.

- Jeg tror det har blitt mer «allemannseie» med plastjuletre. Og kanskje spesielt hvis man har en hytte. Men for oss som er gartnere er det så klart helt uaktuelt med plast – og dette med «ekte jul» er viktig!

Deres dyreste plasttre koster imidlertid «bare» rett under 3000 kroner. Plantasjen opererer også i Sverige, og Poppe ser forskjeller på hva som selges i Norge og i nabolandet.

- Svenskene har ikke samme trenden – der er kulturen større på ekte trær, og plast er mindre populært.

Hun bekrefter at fargevalgene er i endring.

- Rødt, gull og sølv er fortsatt bestselgerne, men salget av pynt i rosa, burgunder og kobber har økt.