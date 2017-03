(Dagbladet/NTB): Et stort flertall i det amerikanske Senatet har godkjent Montenegro som NATOs 29. medlem. 97 stemte for, mens kun to stemte mot.

Dette etter at både president Donald Trump og utenriksminister Rex Tillerson har ønsket Balkan-landet velkommen til alliansen.

Sistnevnte skrev at en innlemmelse ville vært svært fordelaktig for å fremme amerikanske interesser. Det er senator Chris Murphy (Demokratene) enig i.

- Jeg er sikker på at alliansen blir sterkere med Montenegro som medlem. Landet besitter en svært viktig posisjon på verdenskartet, sier han om avgjørelsen.

Beskyldninger mot Russland

Avstemningen omtales av Washington Post som et «trassig spark i retning Russland». Den kom etter at den montenegrinske spesialetterforskeren Milivoje Katnic rettet beskyldninger mot Russland.

Ifølge etterforskeren har staten forsøkt å kuppe landets valg for å hindre montenegrinsk NATO-medlemskap.

Kritisk McCain

Den påstanden gjentok John McCain, ifølge Washington Post.

Han omtalte senatets beslutning som et trekk for å begrense Russlands innflytelse på Balkan.

- Vladimir Putin har bestemt seg for å utvide russisk innflytelse til det punktet at han forsøkte å kuppe en demokratisk valgt regjering, sa Arizona-senatoren.

Avviser anklagene

Russland har på sin side benektet beskyldningene. I februar omtalte Dmitrij Peskov, en talsmann for regjeringen, anklagene for absurde.

- Russland har ikke intervenert, intervenerer ikke og vil ikke intervenere i et annet lands indre affærer, sa Peskov og la til at landet har gode forbindelser med Montenegro.

Landet ble en selvstendig nasjon i 2006 og er godkjent av 25 av Natos medlemsland. Bare Spania og Nederland gjenstår.

Planla angivelig attentat

Montenegro grenser til Albania, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Kosovo og Serbia.

Av de rundt 20 personene som ble pågrepet i forbindelse med det angivelige kuppforsøket, var de fleste serbiske statsborgere.

Ifølge den britiske avisa Daily Telegraph var planen å drepe daværende statsminister Milo Djukanovic. Dette for å skape kaos på valgdagen i oktober, skriver NTB.