Senator vil la Trump jr. vitne om sitt møte med Kreml-tilknyttet russisk advokat

Nesten time for time er det en ny utvikling i avsløringene om presidentsønn Donald Trump jr.

Nå i kveld har presidentens eldste sønn sagt seg villig til å fortelle Senatets etterretningskomité om et møte med en russisk, kvinnelig advokat i Trump Tower i fjor.

«Jeg arbeider gjerne med komiteen for å fortelle hva jeg vet», skriver han i en melding på Twitter.

Happy to work with the committee to pass on what I know. https://t.co/tL47NOoteM — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 10, 2017

Alvorlig vending

Det var den republikanske senatoren Susan Collins som tidligere i dag ga saken en ny og alvorlig vending, da hun sa til flere reportere at etterretningskomiteen «må intervjue ham og andre som var til stede på møtet».

Møtet med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja fant sted i New York i juni i fjor - to uker etter at Donald Trump vant den republikanske nominasjonen. Også Trumps svigersønn Jared Kushner og hans daværende valgkampsjef Paul Manafort var til stede under møtet i Trump Tower.

Ifølge New York Times har Veselnitskaja forbindelser til Kreml.

Avsløringen passer ytterst dårlig for president Donald Trump. I månedsvis har han vært hemmet som president, av en FBI-etterforskning av mulige bånd mellom valgkampanjen hans og Russland.

«La bare fram detaljer»

Da New York Times på lørdag først omtalte saken, nevnte ikke presidentsønnen for avisa at Hillary Clinton hadde vært tema på møtet med den russiske advokaten.

Dagen etter brakte New York Times historien et skritt videre. Da var nyheten at Veselnitskaja før møtet med Trump jr. hadde lovet å skaffe skadelig informasjon om Clinton.

Dermed fant presidentsønnen ut at tida var moden for å fortelle at Veselnitskaja hadde hevdet å sitte med nyttige opplysninger om Hillary Clinton. Ifølge Trump juniors uttalelse - gjengitt i New York Times - hadde hun sagt at hun visste om Clinton-støttespillere som hadde forbindelser med Russland.

Mens både New York Times og nyhetsbyrået AP legger dette fram som at presidentsønnen har skiftet forklaring, skriver Trump jr. i en tweet at det ikke er noen motstrid.

«Jeg la bare fram flere detaljer», tvitret han.

Miss Universe-forbindelse

No inconsistency in statements, meeting ended up being primarily about adoptions. In response to further Q's I simply provided more details. https://t.co/FdT1D4hfhz — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 10, 2017

Viderverdighetene er langt fra over med det.

I sin uttalelse nummer to til New York Times skrev Donald Trump jr. at «jeg ble bedt om å ha et møte, av en bekjent av meg fra 2013 Miss Universe-konkurransen, med en person som jeg fikk vite kunne ha nyttig informasjon for kampanjen».

Miss Universe-konkurransen han omtaler ble avholdt i Moskva.

Nå har det kommet til overflaten hvem denne «bekjente» var: Den kjente og styrtrike popsangeren og forretningsmannen Emin Agalarov. Han er sønn av eiendomsmagnaten Aras Agalarov, som i 2013 ifølge nyhetsbyrået Associated Press fikk en orden av Russlands president Vladimir Putin.

I dag har PR-agenten Rob Goldstone sagt til Associated Press at han satte opp møtet med Donald Trump jr. på vegne av Emin Agalarov.

«Glemmer ikke venner»

Businessbladet Forbes har tidligere i år beskrevet båndene mellom Agalarov-familien og Donald Trump senior. De skal blant annet ha hatt planer om utstrakt forretningssamarbeid, og et russisk Trump Tower med Agalarov Tower som nabo.

For Trump senior er kanskje det pinligste ved artikkelen Agalarovs uttalelse om at den amerikanske presidenten «ikke glemmer sine venner».

Akkurat nå skulle kanskje Donald Trump ønske at han kunne gjøre nettopp det.