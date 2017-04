Sendte Trump 160 sider langt «manifest» og robbet våpenbutikk. Nå jages han av politiet

(Dagbladet): 150 politifolk jager nå Joseph Jakubowski (32), etter at han først sendte president Donald Trump et regimekritisk «manifest», for så å robbe en våpenforretning.

En rekke skoler i delstaten Wisconsin er i dag stengt fordi Jakubowski ennå ikke er pågrepet, og det fryktes at han vil slå til mot offentlige institusjoner. Bekjente av ham har fortalt politiet at han på forhånd snakket om å stjele våpen og gjennomføre et «uspesifisert angrep», skriver NBC News.

Jakten på Jakubowski har pågått siden tirsdag i forrige uke, da han brøt seg inn i våpenbutikken Armageddon i byen Madison og tok med seg 16 rifler og pistoler, en skuddsikker vest og en hjelm.

Samme kveld ble 32-åringens bil funnet brennende i nærheten av våpensjappa.

Politiet i Wisconsin har offentliggjort en video som viser en mann poste et brev adressert til president Trump. Brevet har vist seg å inneholde 160 sider med utbrudd mot regjeringen og uttrykke «personlig frykt mot alt som strider mot naturens lov og styresett».

Robert Spoden, sheriff i Rock County, sa på en pressekonferanse fredag at «manifestet» nå blir gransket av FBI, for å forstå Jakubowskis tenkemåte og for å lete etter ledetråder.

Det føderale politiet har også utlovet en dusør på 10 000 dollar (86 000 kroner) for tips som leder til en pågripelse.

Jakubowski er godt kjent av politiet fra før. For noen år siden forsøkte han å tilrane seg en pistol fra en politimann, men lyktes ikke, og ble dømt til fengselsstraff.