Sensasjonelt vikingfunn graves ut. Dette håper de å få svar på

(Dagbladet): Det var under en prøveutgraving i 2012, at arkeologer gjorde funn av en unik vikinggrav i Fregerselv i nærheten av Skanderborg i Danmark.

Graven inneholdt nemlig ikke hva som helst. I graven fant de blant annet svært eksklusive bronsegjenstander som er godt over 1000 år gamle.

19. april i år starter utgravningen. Håpet er å blant annet finne flere gjenstander - og få mer kunnskap om vikingtiden i Danmark.

Utgravingene vil bli den største på 34 år.

Rik på makt?

- Det finnes omtrent 45 kammergraver for personer som var i eliten under vikingtiden i Danmark. De kan fortelle oss noe om makthierarkiet fra den perioden. Jo flere elitegraver som utgraves, jo mer detaljert kunnskap får vi. Det er fortsatt mange spørsmål som vi ikke har fått svar på, sier Ejvind Hertz, museumsinspektør ved Skaderborg Museum, til Dagbladet.

Hertz sier at de spørsmålene som arkeologene og historikerne stiller seg, handler særlig om den danske kongen Gorm den Gamle. For hvor mye makt hadde kongen egentlig?

- Bestemte han over hele det gamle danske området - og norske områder -eller var det andre småkonger som hersket over deres egne områder? Fantes det flere konkurrerende konger? spør museumsinspektør Ejvind Hertz.

1000 år gamle funn

Gorm den Gamle var konge av Danmark på midten av 900-tallet. Han var gift med Tyra Danebod og var far til Harald Blåtann.

Blåtann overtok som konge av Danmark etter sin fars død. Kongesønnen hersket også over deler av Norge i sin tid som konge.

Utgravningene, som starter i april, skal forhåpentligvis gi oss mer svar på hvem som var Gorm den Gamles mest betrodde menn.

- Ut fra det vi har funnet, ser det ut til at han tilhører en av kongens mest betrodde menn - en såkalt «Jarl». En jarl kan bare bli utnevnt av den øverste kongemakta. For historien vil dette bety at vi kan se med et klarere lys hvem som hadde makt over hvilke landområder, sier museumsinspektør Ejvind Hertz.

Årsaken til hvorfor de tror det er en jarl, handler om hva de fant under prøveutgravingen for fem år siden.

Da fant arkeologene helt spesielle funn som aldri tidligere har vært sett. De stammer trolig fra ca. år 950 e. Kr.

Eksklusiv hestegrime

Under prøveutgravingen fant de store, sammenhengende kammergraver, hvor den ene av graven inneholdt eksklusive gjenstander.

Det som allerede er funnet, er smykker til en hestegrime. En slik hestegrime var det bare de mektigste i vikingtiden som hadde, og det kan ha vært en alliansegave fra kongen. Å legge ved hestegrimer og andre eksklusive gjenstander, var nødvendig for reisen til Valhall, ifølge Skanderborg museum.

I 2012 fant de om lag 72 eksklusive bronse- og sølvsmykker, trolig vært svært mye penger. Alle hang trolig på en hestegrime.

Når utgravningene er ferdig undersøkt, kan de stadfeste status på mannen ut fra utstyret og gjenstandene i graven.

Opp til tre graver

Det er ventet at selve utgravningene vil ta fire uker, før eventuelle gjenstander som blir funnet skal analyseres.

Bare en brøkdel av graven er undersøkt foreløpig. Derfor er det håp om å finne enda flere eksklusive gjenstander som er over 1000 år gamle.

Siden kammergravene er svært store, kan det være snakk om opp til tre graver. Men hva de inneholder, er uvisst.

I vikingtiden var det vanlig at de mektigste mennene ble begravet med rytterutstyret de eide. Dette er tilfelle fra 45 tidligere funn i Danmark, ifølge Skaderborg Museum. Den siste ryttergraven ble utgravd i 1983 i Grimstrup ved Esbjerg. Dette er hele 34 år siden.

Årsaken til at de har måttet vente i fem år før de har kunnet starte med utgravningen, handler om at finansieringen først kom på plass i desember i fjor.

- Det er aldri funnet et så stort og komplekst kammergravsanlegg fra vikingtiden som gravanlegget i Fregerselv. Vi forventer litt av hvert i de øvrige gravrommene, som kona til jarlen eller annet ekstraordinært utstyr kan ligge. Vi gleder oss, sier Ejvind Hertz, museumsinspektør ved Skaderborg Museum, til Dagbladet.