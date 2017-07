Sensitiv info havnet i utenlandske hender: Dette er sikkerhetsskandalen som kan felle Stefan Löfven

(Dagbladet): Sveriges statsminister Stefan Löfven og hans regjering er samlet i et krisemøte for å håndtere sikkerhetsskandalen som har rast i Sverige de siste ukene.

Det er ikke usannsynlig at skandalen kan felle Löfven og hans regjering. Det kan skje allerede i kveld, ifølge SVTs kilder.

Å gå av skal nemlig være én av tingene Löfven og flere av hans ministre diskuterer i et møte i ettermiddag.

Men hva er egentlig den mye omtalte sikkerhetsskandalen, og hvorfor kan den koste Sveriges statsminister jobben?

Sensitiv info i gale hender

Kort forklart har sensitiv informasjon fra sentrale registre hos Transportstyrelsen, det svenske samferdselstilsynet, havnet i hendene hos ikke-sikkerhetsklarerte privatpersoner i teknologiselskapet IBM.

Blant informasjonen IBM-ansatte har hatt tilgang på, er Sveriges kjøretøy- og førerkortregistre, et register over militærets og politiets kjøretøy.

Andre opplysninger som også kan ha havnet på avveie er et register som avslører identiteten til svenske jagerflypiloter, informasjon om personer i et hemmelig politiregister og et vitnebeskyttelseprogram, skriver NTB.

Det er imidlertid noe tvil om også disse registrene har havnet i hendene til IBM-ansatte som satt i Tsjekkia, Irland og Serbia.

Advarte mot flyttingen

Det som gjør sikkerhetsskandalen enda mer graverende, er at dataflyttingen til IBM har blitt advart mot av Säpo, det svenske sikkerhetspolitiet da de forsto hva som foregikk.

Etter en kontroll i juni 2015 får nemlig Säpo greie på at IBM planlegger å flytte datahåndteringen av registrene til Øst-Europa, altså Tsjekkia og Serbia. I november samme år ber de om at dataflyttingen blir stanset, ifølge SVT.

Men i januar 2016 fortsatte prosessen, på tross av Säpos advarsler. Da begynner de å etterforske saken i hemmelighet.

Ett år seinere, i januar i år, gikk Transportstyrelsens sjef, Maria Ågren, av. Svenske myndigheter opplyser at avgangen skyldtes uenighet mellom henne og regjeringen. Det var Ågren, som sjef for Transportstyrelsen, som godkjente dataflyttingen - og besluttet at det kunne gjøres avvik fra datasikkerhetslovene.

Det er de samme lovene som sier at informasjonen de ikke-sikkerhetsklarerte IBM-ansatte fikk tilgang til, ikke skal ende opp i hendene til ikke-sikkerhetsklarerte personer.

I juli godtok Ågren en bot på 70 000 kroner for brudd på datalovgivingen.

Ble varslet

Infrastrukturminister Anna Johansson, som har ansvaret for Transportstyrelsen, fikk først vite om skandalen i forbindelse med Ågrens avgang i januar.

Infrastrukturministeren fikk seinere vite at både innenriksministeren og forsvarsministeren fikk vite om saken nesten et år tidligere.

Søndag kveld uttalte Löfven seg for første gang om saken.

- Det er et havari som har skjedd i Transportstyrelsen. Regjeringen har derfor byttet ut ledelsen for direktoratet og sikret at berørte myndigheter har iverksatt tiltak for å begrense skadevirkningene, skrev Löfven i en kommentar, ifølge NTB.

Mistillitsforslag

Opposisjonspartiene i den såkalte Alliansen, med høyre-partiet Moderaterna i spissen, fremmet i dag et mistillitsforslag mot tre av av Sveriges ministere: innenriksministeren, forsvarsministeren og infrastrukturministeren.

Alliansens mistillitsforslag har støtte fra Sverigedemokraterna, og dermed flertall i Riksdagen.

Den nåværende svenske regjeringa er en mindretallsregjering med Stefan Löfvens Socialdemokraterna i spissen. Miljöpartiet de gröna styrer sammen med Löfvens Socialdemokraterna, Sveriges arbeiderparti.