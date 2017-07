Sensitive forsvarsdokumenter kan være på avveie. Nå bryter Löfven tausheten om skandalen

(Dagbladet): Sveriges statsminister Stefan Löfven er under hardt press fordi sensitive forsvarsopplysninger kan være på avveie. Han holder klokka 15 i dag en pressekonferanse.

Bakgrunnen er at det svenske Transporttilsynets registre og identiteten til hemmelige svenske agenter kan ha kommet på avveie.

- Jeg fikk informasjon om inntrufne i januar, sier Löfven på pressekonferansen.

- Min prioritet da jeg fikk vite om dette har først og fremst vært å ivareta sikkerheten, sier den svenske statsministeren.

- Alvorlig og i strid med loven

Både Transportstyrelsens nye sjef, sjefen for sikkerhetspolitiet Säpo og den svenske forsvarssjefen deltar på Löfvens pressekonferanse. Transportstyrelsen har ansvar for kjøretøyregistre, også de militære.

- Det som har skjedd er et havari. Det er er alvorlig og i strid med loven. Det har utsatt Sverige og svenske medborgere for farer, sier Löfven på pressekonferansen.

Han sier også at de vil starte en granskning av Transportstyrelsens utgående IT-trafikk.

- Vi har et ansvar for å minimere skader som har oppstått, sier han.

Stefan Löfven planlegger på nåværende tidspunkt ikke å sparke noen ministre, skriver Expressen.

Møte i morgen

På pressekonferansen sier Löfven at deler av styret i Transportstyrelsen skal byttes ut.

Han sier også at han allerede i morgen vil ha et møte med oposisjonen.

- Jeg har invitert samtlige partiledere og myndighetssjefer for ytterligere informasjon, sier han.

At Löfven stiller med to svenske sikkerhetstopper på pressekonferansen, understreker sakens alvor, ifølge svenske medier.

Infrastrukturminister Anna Johansson deltar imidlertid ikke. Hun har uttalt at hun ikke fikk vite om skandalen før i januar i år, nesten to år etter at bruddene på datalovgivningen skjedde i et direktorat som hun har ansvaret for, skriver NTB.

Pressekonferansen holdes etter at ledere i den borgerlige opposisjonen, samt Vänsterpartiet, har åpnet for mistillitsforslag mot en eller flere ministre i Löfvens sosialdemokratiske regjering.

Krever svar

Opposisjonen krever blant annet en forklaring på hva slags sensitive opplysninger som kan ha kommet på avveie i forbindelse med at lover for datahåndtering ble brutt da Transportstyrelsen outsourcet IT-driften til IBM våren 2015.

Blant annet har det svenske forsvaret vært bekymret for at opplysninger om svenske militærkjøretøy, som har vært registrert hos Transportstyrelsen, kan ha havnet på gale hender.

Saken er ikke blitt kjent for offentligheten før de siste ukene, og til nå har opposisjonen vært svært misfornøyd med informasjonen fra regjeringen.

- Et havari

Søndag kveld uttalte Löfven seg for første gang om saken.

- Det er et havari som har skjedd i Transportstyrelsen. Regjeringen har derfor byttet ut ledelsen for direktoratet og sikret at berørte myndigheter har iverksatt tiltak for å begrense skadevirkningene, skrev Löfven i en kommentar, ifølge svenske medier.

Infrastrukturminister Anna Johansson har gitt sin tidligere statssekretær Erik Bromander skylden for at hun ikke ble informert før. Hun fastslår også at hennes kollega innenriksminister Anders Ygeman etter eget utsagn har visst om saken siden februar 2016. Dermed underkjenner hun internkommunikasjonen i regjeringen, fastslår TT.

- Jeg kan konstatere at jeg ikke er blitt informert, og det er selvfølgelig ille. Men først og fremst er det et havari i Transportstyrelsen, sier Johansson.

Ifølge svenske medier har også forsvarsminister Peter Hultqvist visst om saken siden mars 2016.

Omstridt outsourcing

Saken stammer fra våren 2015 da Transportstyrelsen overførte IT-driften til IBM. For at overføringen skulle skje raskt, ble det gjort flere unntak fra datasikkerhetsregler. Det førte til at sensitiv informasjon havnet i utlandet, ifølge Svenska Dagbladet.

Kort tid etter reagerte internrevisjonen, og et halvt år senere ble det innledet en etterforskning.

I juli i år godtok Transportstyrelsens tidligere generaldirektør, Maria Ågren, en bot på 70.000 kroner for brudd på datalovgivningen, et halvt år etter at hun ble tvunget til å gå av uten at regjeringen opplyste hvorfor.

Regjeringens håndtering er klaget inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen i Riksdagen av Kristdemokraterna.

Både Forsvarets radioanstalt (FEA), Säpo og det svenske forsvaret mener at myndighetenes data bør ligge på statlige servere i statlige datarom. Men flere offentlige myndigheter skal ha outsourcet driften av sine IT-tjenester.

I januar leverte Statens servicesenter en rapport til regjeringen der det ble advart mot sikkerhetsrisikoen ved outsourcing av IT-drift.

NTB