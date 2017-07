Senterparti-bussen er klimaversting og refses av Miljøpartiet

(Dagbladet): Grønn utenpå, grå inni. Senterpartiets valgkampbuss, som skal kjøre Trygve Slagsvold Vedum landet rundt i ukene framover, er en klimaversting.

Bussen, med påskriften «Vi tror på hele Norge», forurenser så mye at den ikke kan brukes i kollektivtransporten i Oslo. Det viser Vegvesenets oversikt. Her er Senterpartiets doning klassifisert i miljøklasse Euro2, nest dårligste kategori.

Ruter, som kjører bussene i Oslo, har som krav at alle bussene i byen skal være minst klasse Euro4, altså to klasser over Senterparti-bussen. Det bekrefter Ruter i en e-post til Dagbladet.

Trædal: - Jeg sykler i valgkampen

Eivind Trædal fra Miljøpartiet de Grønne synes Senterpartiet kunne valgt en annen - og grønnere - buss. Han minner samtidig om at sykkel også er et godt transportmiddel i valgkampen.

- Selv planlegger jeg å gjennomføre mesteparten av valgkampen på sykkel her i Aust-Agder, så mitt budskap til Senterpartiet er at det er fullt mulig å gjennomføre en grønn valgkamp, også i distriktene, sier Trædal.

Sp-bussen veier 16 tonn, går på diesel og slipper ut mye svevestøv. Svevestøv er de minste og en av de farligste partiklene vi finner i ute- og innelufta. Støvet blir liggende lenge i lufta og tas derfor langt lettere opp i lungene.

Rettferdighet

Trædal hevder Senterpartiet har for lave ambisjoner i klimapolitikken generelt. Derfor er han ikke forbauset over bussvalget.

Likevel mener Trædal det er viktig at andre enn klimabevegelsen må svare for sine miljøvalg.

- Det er jo morsomt for oss i De grønne at andre partier også stilles til rette for sine transportvalg, men det er jo litt rettferdig også. Miljøødeleggelse er vårs tids største spørsmål, så så alle partier bør jo føle ansvar for å finne og vise fram løsninger, både i ord og gjerninger.

Miljøpartiet de misunnelige

Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson for Trædals parti, forteller Dagbladet at Senterpartiets klimapolitikk er verre enn partiets bussvalg.

- Selv om de kunne valgt en mer miljøvennlig buss, er det enda mer alvorlig for Norge og verden at Senterpartiet har så svak klimapolitikk, sier hun.

Bastholm innrømmer at en busstur landet rundt kunne fristet, men hun ville aldri brukt noe annet enn en elektrisk buss.

- Jeg blir litt misunnelig når jeg hører at Vedum har en buss full av folk og ansatte med seg når han reiser rundt på valgkampturné, innrømmer hun og legger til:

- Jeg gleder meg til vi blir så store at vi må leie en elbuss å reise rundt med.

Vedum: - Knusende ro

Trygve Slagsvold Vedum lar seg ikke pille på nesen av miljøbevegelsen.

- At noen mener det er et problem at vi kjører buss gjennom landet tar vi med knusende ro, sier han til Dagbladet.

Senterparti-ledelsen hevder de undersøkte bussen grundig før de leide den og var godt klar over utslippsnivået.

- Vi er stolt av å være det eneste partiet hvor partilederne skal besøke hele landet i valgkampen. Vi er glad for å ha fått tak i en buss som kan sørge for at vi kan gjøre dette på en god måte. Selve bussen er spesiell, da det ikke er mange slike turnebusser på markedet, som både har soveplasser og rom til alt mannskapet, sier Vedum.

Senterparti-lederen understreker avslutningsvis at bussen fra 2002 ellers er «både velholdt, trygg og fyller alle kriterier i lovverket».

- Når det er sagt så er bussen bare et virkemiddel for oss å kunne treffe folk rundt om i hele landet, det er politikken som er det viktigste, sier han.