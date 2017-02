Sentralbanksjefen: - Fornuftig å bremse uttak fra oljefondet

Fornuftig, mener sentralbanksjef Øystein Olsen om regjeringens kursjustering for oljefondet.

- Det er i dag gjort kjent at regjeringen vil foreslå at aksjeandelen i SPU økes til 70 prosent. En høyere aksjeandel er i tråd med vårt råd, sier Olsen i en kommentar.

- Samtidig legges det til grunn en forventet realavkastning i fondet på 3 prosent. Dette er en fornuftig justering. Men viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP). En videre opptrapping av pengebruken fra dagens nivå vil være dristig, selv om fondet skulle vokse videre, sier Olsen.

7500 milliarder

Statens pensjonsfond utland (SPU), eller oljefondet, har i dag en verdi på rundt 7500 milliarder kroner.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen sa på en pressekonferanse tidligere i dag at regjeringen er klare for å redusere det årlige uttaket fra oljefondet.

Nå er den såkalte handlingsregelen på 4 prosent uttak i året. Det er flertall på Stortinget for å sette en grense på 3 prosent.

Hørte endelig på pengesjefen

Politikerne har lenge overhørt rådene fra sentralbanksjef Øystein Olsen, men i år fikk han et par skikkelige gladnyheter allerede før han gikk på talerstolen.

På en hastig innkalt pressekonferanse, få timer før sentralbanksjefens årstale, sprakk nyheten: Regjeringen vil redusere oljefondets forventede realavkastning fra dagens 4 til 3 prosent. Samtidig økes aksjeandelen fra 62,5 til 70 prosent.

- En høyere aksjeandel er i tråd med vårt råd. At det samtidig legges til grunn en forventet realavkastning i fondet på 3 prosent, er en fornuftig justering, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Ble orientert

At kursendringen ble kunngjort like før Olsens årstale, skyldes ifølge statsminister Erna Solberg (H) at avgjørelsen ble fattet under torsdagens regjeringskonferanse og at den har vært behandlet av regjeringspartienes stortingsgrupper, noe hun mener øker lekkasjefaren.

–Sentralbanksjefen var orientert om at regjeringen ville behandle disse sakene i dag. Når vi først har tatt en beslutning, mente vi det var rett å offentliggjøre den, sier finansminister Siv Jensen

(NTB/Dagbladet).