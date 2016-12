Seriedrapsmannen tok livet av fire kvinner mens han ble GPS-overvåket av politiet. Juryen vil gi ham dødsstraff

(Dagbladet): Seriedrapsmannen Steven Dean Gordon (47) bør få dødsstraff.

Det er juryens konklusjon etter rettssaken mot den dømte seksualforbryteren, ifølge nyhetsbyrået AP.

GPS-sporing

Gordon er funnet skyldig i å ha drept fire kvinner over en periode på seks måneder, alt mens han ble GPS-sporet av politiet fordi han er en dømt seksualforbryter.

Drapene fant sted i slutten av 2013 og begynnelsen av 2014. Ofrene var fire kvinner som jobbet som prostituerte i området rundt Anaheim i California i USA.

Gjennombruddet for politiet kom da etterforskningen ledet dem til en industriell søppelcontainer, der 21 år gamle Jarrae Estepp hadde blitt dumpet. Hun ble identifisert ved hjelp av en tatovering i nakken.

Søppelcontaineren stod bak bygningen til et billakkeringsfirma, der Gordon jobbet.

Innrømte skyld

Politiet oppdaget deretter at Gordons bevegelser korresponderte med stedene tre av de drepte kvinnene sist hadde blitt sett. Dette fant politiet ut ved å lese av GPS-dataene fra sporingsenheten som var festet rundt Gordons ankel.

Gordon innrømte også ganske raskt at han hadde deltatt i borføringen av de fire kvinnene, og enten medvirket til, eller begikk, drapene sammen med sin medtiltalte Franc Cano, som ventelig får opp sin sak neste år.

- Det er jeg som er ansvarlig for disse fem kvinnenes død, sa Gordon under sitt sluttinnlegg torsdag i forrige uke, og refererte da til de fire kjente ofrene og en femte kvinne som ikke har blitt identifisert, skriver Los Angeles Times.

Refs

Gordon, som ikke hadde forsvarer men representerte seg selv, brukte sin tilmålte tid under rettssaken til å fyre løs både mot sin medtiltalte og de som hadde ansvaret for å overvåke ham.

Han mener de ikke fulgte ham tett nok, og at dersom de hadde gjort jobben sin så hadde han ikke hatt mulighet til å gå sammen med Cano, også han en dømt seksualforbryter, om å begå forbrytelsene, og kvinnene ville vært i live.

Aktoratet avviste Gordons påstander som irrellevante for skyldspørsmålet.

Et skyldspørsmål som under hele saken var ganske klart. Gordon uttalte på et tidspunkt at aktoratets versjon av det som hendte var «100 prosent korrekt».

Det ble også funnet DNA-materiale fra både Gordon og Cano på Estepps kropp.

- Målet var ondskap

De to mennene skal også ha utvekslet et stort antall meldinger. I en SMS, sendt samme kveld som Estepp døde, skrev Gordon til Cano:

«Dette er den beste så langt».

Ifølge Gordon skal de to mennene på kvelden Estepp ble drept ha kjørt rundt for å finne en kvinne de kunne kidnappe og drepe.

- Vårt mål disse kveldene var ondskap, det er ikke noe tvil om det, sa Gordon i retten.

Juryen fant at omstendighetene rundt kidnappingene og drapene var så spesielle at Gordon kan få dødsstraff. Nå blir det opp til dommeren i saken om juryen får det som den vil, eller om det bare blir livstidsstraff på Gordon.

De to seksualforbryterne skal ha blitt kjent i 2010, da Cano kuttet av fotlenken og rømte til Alabama, der han senere ble arrestert sammen med Gordon.

To år senere kuttet de to mennene igjen av sporingsenhetene de hadde rundt ankelen og tok bussen til Las Vegas under falske navn. Der ble de arrestert etter to uker.