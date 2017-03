Siden 1936 har dyret hatt status som utryddet. Nå skal forskerne prøve å motbevise seg selv

(Dagbladet): Den antatt siste av sitt slag døde i Hobart dyrepark i 1936. Siden har forskere gått ut fra at den såkalte pungulven - et hundelignende dyr med karakteristiske horisontale striper på ryggen - var utryddet.

Nå rokker to personers detaljerte og troverdige vitnemål på forskernes antakelser, melder The Guardian.

To observasjoner

Etter at to personer i løpet av kort tid har meldt fra om observasjoner av mulige pungulver nord i Queensland i Australia, jobber forskere nå for å undersøke hvorvidt fasitsvaret fra 1936 faktisk har to streker under seg.

Det ene vitnet er en ansatt i Queenslands parkvesen. Vitne nummer to er en ivrig friluftsperson som i årevis har brukt det aktuelle området i Queensland som turterreng.

Begge var i Cape York-området, men på to ulike steder, ifølge The Guardian.

Intervjuet av professor

Begge har blitt intervjuet av professoren Bill Laurence fra James Cook universitet. Overfor The Guardian beskriver han deres observasjoner som «detaljerte» og karakteriserer pungulv-forklaringen som «plausibel».

Observasjonene var riktignok om natta, men:

- I et tilfelle ble fire dyr observert fra nært hold, bare noen meter unna, med en lommelykt, sier Laurence.

Og vitnenes beskrivelse av de angivelige pungulvenes øyne, størrelse, form og oppførsel skal tilsynelatende utelukke andre dyr, ifølge The Guardian. Mer detaljert ønsker ikke professoren å være, ei heller om nøyaktig hvor dyrene ble dyrene ble observert.

Professoren forteller at andre personer som hevder å ha sett pungulvene har vært «veldig nervøse for å fortelle om deres observasjoner i frykt for å bli stemplet som smågale».

Kontaktet av flere

Og som følge av nyheten har forskerne ved James Cook-universitetet blitt kontaktet av flere personer som mener å ha observert en pungulv, forteller forskeren Sanda Abell til The Guardian.

Hun leder planleggingen av forskernes kommende kartlegging. Den skal begynne i april eller mai. Forskerne skal montere flere enn 50 såkalte «kamerafeller» i det aktuelle området for å - forhåpentligvis - dokumentere med bilder pungulvens eksistens.

- Det er en liten sannsynlighet for at vi finner pungulven, men vi kommer uansett til å få masse data om rovdyrene i området, og det vil hjelpe forskningen vår mer generelt, sier Abell om sjansene for å finne en faktisk pungulv.

- Det er ikke en mytisk skapning. Folk som hevder de har sett dem kan beskrive dem i detalj, så det er vanskelig å si at de har sett noe annet. Jeg utelukker ikke at dyret eksisterer, men å få dem på kamera vil i så fall være ekstremt heldig.