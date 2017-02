Sikkerhetsmyndigheten åpner tilsynssak etter nødnettskandalen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har besluttet å åpne en tilsynssak mot Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) i kjølvannet av nødnettsaken.

NSM vil granske informasjon i saken om hvordan indisk IT-personell hadde tilgang til nødnettet uten å være sikkerhetsklarert.

Det opplyser NSM i en pressemelding fredag ettermiddag,

– Bakgrunnen er hendelsen som ble oppdaget 17. desember 2016, og siden varslet til NSM og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, sier avdelingsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM.

Tilsynet med DNK starter allerede mandag,

– Dette er bra. Så vil man finne ut hva som er skjedd, og få satt søkelys på læring. Denne feilen er blitt oppdaget fordi noen gjorde jobben sin. Feilen ble oppdaget, korrigert og rapportert. Vi må ikke få en oppfølging her som gjør at folk nøler med å varsle, sier IKT-Norges direktør for internett og nye medier, Torgeir Waterhouse, til NTB.