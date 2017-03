Sikkerhetsrådet fordømmer Nord-Koreas siste missiltest

(Dagbladet): FNs Sikkerhetsråd fordømmer på det sterkeste de siste nordkoreanske missiltestene, skriver nyhetsbyrået AP.

I en uttalelse heter det at testene er en «alvorlig krenkelse» av FN-resolusjonene.

Frykter opprustningskappløp

FN-organet sier de beklager all nordkoreansk rakettaktivitet som bidrar til å forbedre rakettsystemene og øke spenningen i regionen og verden forøvrig.

Sikkerhetsrådet mener missiltestene kan sette i gang et regionalt opprustningskappløp.

I pressemeldingen natt til onsdag uttrykker de også alvorlig bekymring for det de kaller Nord-Koreas «stadig destabiliserende atferd», som trosser FN-resolusjoner, skriver Reuters.

Sikkerhetsrådet truer også med at de kan komme til å iversette flere «betydelige tiltak», etter å allerede ha gått gjennom seks ruynder med stadig tøffere sanksjoner mot Nord-Korea.

- Medlemmene av Sikkerhetsrådet beklager videre at Nord-Korea bruker ressurser på ballistisk missiler, mens Nord-Koreas borgere har store udekkede behov, heter det i uttalelsen fra FN-organet.

Missiltest

Mandag kveld ble det kjent at at Nord-Koreas missiltest natt til mandag var en øvelse som simulerte et angrep mot amerikanske militærbaser i Japan.

Da avfyrte Nord-Korea fire såkalte ballistiske missiler. Rakettene skal ha hatt en rekkevidde på 1000 km.

Tre av missilene landet i det Japan anser som sin økonomiske sone.

Rakettforsvar utplassert

Tirsdag begynte USA utplasseringen av det avanserte og omdiskuterte rakettforsvarssystemet THAAD i Sør-Korea.

Utplasseringen har vært planlagt, men at den igangsettes nå er direkte forårsaket av Nord-Koreas siste test av fire ballistiske missiler.

- Nord-Koreas gjentatte provoserende handlinger, inkludert gårsdagens oppskyting av flere missiler, bekrefter bare hvor klok fjorårets beslutning om å utplassere THAAD i Sør-Korea var, sa admiral Harry Harris.