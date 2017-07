(Dagbladet): En 27 år gammel mann ble lørdag arrestert i Hamburg siktet for drapsforsøk, skriver nyhetsbyrået AP.

Blendet piloter

Bakgrunnen for siktelsen er at mannen torsdag skal ha blendet to piloter på et politihelikopter med en laserpenn.

Politihelikopteret patruljerte i forbindelse med G20-møtet i byen, og de to pilotene ble så blendet at de måtte tas ut av tjeneste for en periode.

Etter å ha etterforsket hendelsen i to dager ble 27-åringen pågrepet hjemme i sin egen leilighet lørdag. Der fant politiet også en laserpenn.

213 politifolk skadd

Det har vært til dels voldsomme opptøyer i Hamburg i forbindelse med toppmøtet. Minst 213 politifolk er skadd under opptøyene. I tillegg er minst 203 demonstranter pågrepet.

Antallet skadde politifolk er ventet å stige i løpet av dagen.

Tallet for pågrepne gjelder helt tilbake til 22. juni, da de første urolighetene i forbindelse med toppmøtet fant sted, skriver NTB.

Så langt i dag har det ikke vært store demonstrasjoner, men politiet forventer at det vil komme til nye sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Politisjef Ralf Martin Meyer sier at det er «klare indikasjoner» på at demonstrasjonene i ettermiddag kan bli voldelige, skriver The Guardian.