Siktet for Kim Jong-nam-drapet hevder hun trodde det hele var en skjult kamera-spøk

Den ene av de to kvinnene som er pågrepet for giftdrapet på broren til Nord-Koreas diktator, har fortalt at hun trodde hun var med på «skjult kamera».

Sagaen om giftdrapet på Kim Jong-nam tar stadig nye og merkelige vendinger.

Fredag skrev avisen The Guardian at en av de to kvinnene som er siktet for å ha drept Kim med gift, en indonesisk 25-åring, skal ha forklart at hun ble lurt til å tro at hun var med i et "skjult kamera"-show på TV.

Kvinnen har ifølge politikilder sagt at hun fikk betaling for å sprute en flaske med noe som så ut som vann på ukjente menn på flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur.

Hun skal også ha fått beskjed om å lukke øynene når hun sprutet "vannet".

-Visste ikke

Ifølge Guardians opplysninger har 25-åringen sagt at hun ikke visste at det var Kim Jong-nam de sprutet på, eller at "vannet" var en dødelig gift.

Kvinnen ble pågrepet sammen med kjæresten sin og en annen kvinne kort tid etter attentatet på flyplassen. Den andre kvinnen har vietnamesisk pass.

45 år gamle Kim Jong-nam ble drept på den internasjonale flyplassen i Kuala Lumpur tirsdag da han trolig fikk kastet giftig væske i ansiktet.

Krever DNA-prøver

Onsdag ble han obdusert, men Nord-Korea, som har krevd å få utlevert liket, vil ikke godta resultatet av obduksjonen. Men malaysiske myndigheter nekter å levere fra seg liket før noen i Kims familie har avgitt en DNA-prøve.

Sørkoreansk etterretning hevder at Kim ble drept av nordkoreanske agenter.

Kim Jong-nam var den eldste sønnen til Nord-Koreas forrige leder Kim Jong-il, og han var ansett som arvtaker etter faren. Men den yngre broren Kim Jong-un fikk i stedet ledervervet.

Kim Jong-nam skal ha blitt regnet som reformvennlig, og han skal ha falt mer i unåde da han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass.

(NTB)