Silje fikk 200 penisbilder fra fremmede menn. Nå lager hun broderier av dem

(Dagbladet): Samme døgn som Silje Gabrielsen (29) meldte seg inn på et dating-nettsted, fikk hun tilsendt et penisbilde.

Så eskalerte det hele.

- Jeg ble sjokkert, og tenkte: dette er bare sykt, sier Gabrielsen til Dagbladet om bildene som fulgte på rekke og rad.

Kunstprosjekt

Nå, rundt to år etter at hun ble singel, har hun bestemt seg for å lage kunst av nær 200 penisbildene, ifølge NRK.

Dette i form av en rekke broderier.

- Jeg ønsker å endre blikket til tilskueren. Penisbilder blir sett på som mannlig og vulgært, men når man gjør det om til tekstilkunst, blir det mer feminint, sier Grimstad-kvinnen om masteroppgaven.

Gabrielsen er kunststudent ved Universitetet i Agder, og regner med å fullføre oppgaven i løpet av året. Målet er å skape debatt rundt hvorfor så mange menn velger å sende penisbilder til ukjente kvinner.

- I mediene havner det private stadig oftere i det offentlige rom, og de intime sonene viskes mer og mer ut, mener Gabrielsen.

- Føltes som et overgrep

- Dagens unge menn tilhører en generasjon der mange tror at man må være klar for sex i enhver situasjon, legger kunststudenten til om bakgrunnen for prosjektet.

Det består alt fra mindre lapper til en stor duk med broderte peniser som mønster.

De er i forskjellige farger og størrelse. Og en av dem er portrettert foran et av Gabrielsens profilbilder på Facebook.

- Det føltes som et overgrep, sier Silje Gabrielsen om det uønskede bildet hun fikk tilsendt av en totalt ukjent person.

Forestilling om maskulinitet

Sosiolog Helga Eggebø ved Nordlandsforskning setter fenomenet i sammenheng med en lenge vedvarende forestilling om maskulinitet.

- Denne går ut på at seksuelt aktive menn er noe atråverdig, sier Eggebø som tror at bildeinnsenderne i mange tilfeller forsøker å signalisere at de er potente.

Eggebø peker også på en forskjell på hvordan samfunnet ser på kvinners seksualitet i forhold til menns.

- Ordet hore er fortsatt et veldig vanlig skjellsord, og man stigmatiserer i større grad seksuelt aktive kvinner. Mange kvinner opplever at nakenbilder av dem spres uten samtykke. Dette skaper store problemer for mange, sier Eggebø, og viser til det økende problemet med såkalt «hevnporno».

- Dårlig rettsikkerhet

Samtidig er sosiologen klar på at dersom mottager av nakenbildene ikke ønsker å motta bildene, og sier ifra uten at bildestrømmen stopper, er det snakk om seksuell trakassering.

Her er rettssikkerheten generelt svært dårlig, enten trakasseringen finner sted på nett, i arbeidslivet eller ved skolen, ifølge Eggebø. Dette blant annet fordi det ofte er vanskelig å bevise at trakasseringen har funnet sted.

- Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har ikke noe mandat til å håndheve forbudet mto seksuell trakassering, på tross av at de håndhever de andre trakasseringsforbudene. Dermed blir domstolene eneste alternativ, sier sosiologen.

Få saker for domstoler

Hun legger vekt på tall fra LDO som tar utgangspunkt i perioden mellom 2006 og 2014. Da endte bare seks saker knyttet til seksuell trakassering opp i domstolen, ifølge Advokatbladet.

- Erfarne advokater fraråder å forfølge slike saker, rett og slett fordi sjansen for å vinne er såpass liten, og fordi det potensielt er store kostnader ved å ta en sak til retten, sier Helga Eggebø til Dagbladet.