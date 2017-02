Sissel (70) fortviler: Mistet 3000 kroner i søpla, må betale 4000 kroner for å få pengene tilbake

(Dagbladet): Da Oslo-kvinnen Sissel Larsen (70) skulle tømme søppel i en avfallsbrønn utenfor hjemmet sitt forrige uke, var hun uheldig og mistet lommeboka si med 3000 kroner ned i brønnen.

Sjokkert

Hun tok derfor kontakt med Veireno, som i høst overtok ansvaret for avfallshenting i Oslo kommune.

- Jeg ringte først kommunen, som ba meg kontakte søppelfirmaet for å få hjelp. Der var beskjeden at jeg måtte betale 4000 kroner for å få lommeboka og pengene mine tilbake. Det er jo helt sjokkerende, sier Larsen til Dagbladet.

Hun er oppgitt over at firmaet tar seg så godt betalt for tjenesten.

- Jeg fikk sjokk, og sa bare glem det. Jeg forstår ikke at det går an å være så grådig. Som pensjonist har man lite å rutte med, og 4000 kroner er mye penger, sier Larsen.





- For ille

Pensjonisten har godtatt at hun ikke får pengene sine tilbake, men mener Veireno må skjerpe seg.

- Jeg klarer meg nok uten de pengene, men det er for ille at søppelfirmaet skal ta seg så godt betalt hver gang noen mister noe verdifullt. Sånn bør det overhodet ikke være, mener 70-åringen.

Her er prislista

Veireno har i dag ikke besvart Dagbladets henvendelser om saken.

Renovasjonsetaten forklarer til Dagbladet at henting av mistede gjenstander regnes som en «ekstra-tømming» som må betales av abonnenten selv. Det kan koste opp mot 10 000 kroner.

Renovasjonsetaten i Oslo forklarer de stive prisene slik:

- Når en abonnent mister lommebok eller andre gjenstander ned i en avfallsbrønn, må det utføres en utvidet tjeneste i form av en ekstratømming. Det betyr i praksis at en brønnbil må tas ut av ordinær rutekjøring, sier kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen.

Han utdyper:

- Man må lete etter gjenstanden blant både innholdet fra brønnen og det som måtte være i bilen fra tidligere tømminger. Selv med denne ekstrainnsatsen har det av erfaring vist seg at det er vanskelig å finne den forlagte gjenstanden.

- Jeg steiler

Sissel Larsen reagerer på etatens stive prisliste.

- Det hører ingen steder hjemme! Jeg synes 4000 var mye. Når jeg nå hører at det kan koste så mye som 10 000 kroner? Du vet, det er da du får lyst til steile.

Renovasjonsetaten har ikke har undersøkt saken spesifikt med Veireno, men utelukker likevel ikke at prisen Sissel Larsen fikk fra selskapet kan stemme.

- Det er nærliggende å tro at Veirenos driftsleder har forholdt seg til prislisten for ekstratømminger for private husholdninger, som ligger på Oslo kommunes nettsider. Prisen for tømming av større avfallsbrønner ligger på omtrent 3800 – 4600 kroner. Utover dette kan vi ikke kommentere prisen Dagbladet presenterer.

Generelt sett står renovasjonsselskapet fritt til selv å foreslå en passende pris for arbeidet fra gang til gang, opplyser Renovasjonsetaten videre:

- Renovasjonsetaten presiserer at dette er et anliggende mellom abonnent og Veireno. Etter en vurdering av tids- og ressursbruk fra Veirenos side, kan de foreslå en pris for abonnenten. Dette er rutinemessig, slik det også har vært i foregående kontraktsperioder.

- Et annet alternativ for kunden er å være til stede ved neste planlagte tømming og få så mye hjelp som praktisk mulig av renovatørene, sier Bakke Fredriksen.