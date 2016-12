SISTE: Kapret fly fra Libya med 118 om bord landet på Malta

(Dagbladet): Innenriksflyet fra Libya tok etter planen av klokka 10.10 tid i byen Sebha og skulle lande 11.20 i Tripoli.

Reuters melder at det skal dreie seg om et Airbus A320-fly med 111 passasjerer og et mannskap på sju om bord som har blitt kapret.

Ifølge The Malta Independent er passasjerene 82 menn, 28 kvinner og et spedbarn.

Flyet fra Afriqiyah Airlines landet på Malta 11.32. To kaprere ble først rapportert å være på flyet, og skal ha truet med å sprenge flyet, skriver nyhetsbyrået videre.

All annen trafikk til og fra Malta International Airport er blokkert.

Ved 12.30-tiden (samme tid i Norge og på Malta) var det i alt ni fly som skulle ha landet der omdirigert til Catania i Italia.

Fram til klokka 14.30 var ytterligere ti fly ventet inn til Malta International Airport.

Ryanair og Lufthansa er blant selskapene som har utgående passasjerer, som er brakt i sikkerhet i avgangshallen

Først to - så en

Det ble først om meldt om at det var to flykaprere om bord. Nå skriver Times of Malta at det skal dreie seg om bare én. Myndighetene på Malta har ikke gått ut med antall. Opplysningene er derfor ikke bekreftet.

Afriqiyah Airways flight 8U209 from Sebha to Tripoli, Libya, hijacked to Malta https://t.co/X2brjHxqGx pic.twitter.com/AN5aBy5vdu — Aviation Safety Net (@AviationSafety) 23. desember 2016

Én kaprer hevder ifølge Times of Malta at han har en håndgranat.

Maltas statsminister Joseph Muscat skriver på Twitter at flyet er et libyisk innenriksfly.

Det er første gang siden 23. november 1985 at en flyplass på øystaten i Middelhavet er involvert i en flykapring.

Antiterror-styrker skal nå være på plass på Malta International Airport, skriver avisa The Malta Independent.

«Alle tilgjengelige nødetater er sendt til åstedet», skriver flyplassen på sine nettsider.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23. desember 2016

Piloten om bord i det kaprede flyet skal gjentatte ganger ha vært i kontakt med flytårnet på Malta for å avklare hvem flykapreren skal forhandle med, ifølge avisa Malta Independent, som siterer anonyme ansatte på flyplassen.

Piloten forhandlet først med tårnet i Tripoli der flyet egentlig skulle lande, men ble tvunget videre til Malta av kapreren(e).

Myndighetene i Libya bekrefter at et innenriksfly ble kapret, ifølge BBC.

Svartelistet selskap

Afriqiyah Airways er et av mange flyselskaper som ikke får lov til å operere i Europa fordi de ikke møter EUs sikkerhetsstandarder.

De er oppført på EU-kommisjonens såkalte svarteliste over disse selskapene, en liste som har 193 oppføringer.