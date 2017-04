Air strike hits Syrian hospital treating victims of suspected chemical attack, doctor tells BBC Arabic https://t.co/Nux95lVpjb — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 4, 2017

I dag, mens innbyggerne lå og sov, angrep russiske eller syriske kampfly i Khan Shekhoun, i Idlib-provinsen. Få timer etter kom meldingene om at folk frykter at flyene har angrepet med kjemiske våpen.

Grunnen var at et stort antall mennesker fikk pusteproblemer, noen besvimte og andre kollapset med hvitt skum ut av munnen, melder BBC og en rekke andre medier.

- Situasjonen er forferdelig, og de fleste som lider er barn, forteller Mohammed Rasoul, ansvarlig for ambulansetjenesten i Idlib til BBCs arabiske kanal.

EU fordømmer

A toxic gas attack killed dozens of people in Syria, including women and children, and sickened scores more https://t.co/fRHnLSVNQf — The New York Times (@nytimes) April 4, 2017

EU og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fordømmer angrepet og legger ifølge The New York Times skylda på den syriske regjeringen. Frankrike har bedt om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd.

Sosiale medier har i dag vært fylt opp av bilder som aktivister og innbyggere skal ha sendt ut fra Idlib-regionen. Her ser du personer ligge i gatene, hjelpesløse. Flere av dem har hvitt skum sigende ut av munnen. Andre har tydelig problemer med å puste, eller ligger tilsynelatende helt stille på bakken.

Bruk av kloringass meldes stadig fra Syria, men noe synes å være annerledes i dag: «Klorin-angrep dreper vanligvis bare noen få, men her er det mange mennesker på et større område. Folk kollapser utendørs, og i mye større antall», ifølge The New York Times' Anne Barnand.

Symptomene meldes også å være annerledes.

Footage showing adult male victims of today's chemical attack being treated https://t.co/fNo2cJJfua pic.twitter.com/RQu1Yo4Ucj — Eliot Higgins (@EliotHiggins) April 4, 2017

Fredsprisvinner analyserer

Nå reagerer Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Nobels fredsprisvinnerne fra 2013.

- OPCW er alvorlig bekymret over medias rapportering om det påståtte kjemiske angrepet i Khan Shaykhoun-området, sør for Idlib i Syria. OPCWs folk holder nå på å samle inn og analysere informasjon fra alle tilgjengelige kilder, og vil rapportere om funnene etterhvert, skriver OPCW på sin nettside.

- Døde på stedet

Al Jazeeras Alan Fisher har vært i kontakt med folk i området, og blir fortalt at sykehuspersonale antar at antallet døde vil stige, og at mange av de skadde var barn.

- Folk besvimte, de kastet opp og skum kom ut av munnene deres, sier Fisher og fortsetter:

- I slike situasjoner er behandlingen å forsøke å fjerne alt folk har på seg, for å få bort de kjemiske midlene fra kroppene deres. Men bilder som sendes ut på sosiale medier de siste timene viser veldig unge mennesker som kjemper for livet. Mange døde på stedet.

Klinikker også angrepet

Minst 58 mennesker meldes drept og flere hundre personer er skadd, ifølge BBC, The Guardian, Sky News og en rekke andre medier.

Ifølge The Syrian Observatory for Human Rights, var det enten russiske eller syriske fly som angrep Idlib-området med kampfly. Det er i området Khan Shekhoun, sør for Idlib, at et stort antall mennesker gikk i bakken etter et flyangrep.

Timer etter kom kampflyene tilbake og angrep området. Da var det lokale klinikker som behandlet overlevende som ble utsatt, ifølge BBC: Den syriske regjeringen nekter for at de har brukt kjemiske våpen.

Khan Shekhoun ligger rundt 50 kilometer sør for Idlib by.