- Siv Jensen har sluttet å være klimafornekter, men har åpenbart blitt forskjellsfornekter

(Dagbladet): I et ferskt intervju i Dagbladet i dag, blir Frp-leder Siv Jensen konfrontert med et av sine egne sitater fra 2013: «Det er ingen offentlig oppgave å utjevne forskjeller som skyldes at noen tjener mer, arver mer og eier mer enn andre».

På spørsmål om hun fortsatt mener dette svarer Jensen:

- Det offentlige utjevner forskjeller gjennom velferdsordninger, men ideen om at forskjeller kan jevnes ut med skatt tror jeg fortsatt ikke på.

Svaret får SV-leder Audun Lysbakken til å reagere, han synes det er «sært fra en finansminister».

- Det er litt som å si at hun ikke tror på at hvis hun har fem iskrem, jeg har en og hun gir meg en av sine iskrem så er de likere fordelt. Du kan være for eller imot, men det er ikke noe du kan velge å ikke tro på, mener han.

- Finansministeren burde forstå

- Siv Jensen har muligens sluttet å være klimafornekter, men åpenbart begynt å være forskjellsfornekter, sier Lysbakken med henvising til at Jensen, som i intervjuet også sier Frp har snudd i spørsmålet om klimaendringene er menneskeskapte.

- Hver høst når Siv Jensen legger fram statsbudsjettet er det fullt av tabeller som viser hvordan skattesystemet fordeler. Du trenger ikke å være finansminister for å å skjønne at hvis man tar penger fra den økonomiske eliten og gir til de lavtlønnede i stedet, så går forskjellene ned. Men en finansminister burde i alle fall forstå det, sier SV-lederen.

-Tåkelegger velferdsdebatten

Han reagerer også på at Jensen kaller venstresidens kamp mot såkalte «velferdsprofitører» for kvinnefiendtlig.

«- Venstresida går etter de såkalte «kyniske velferdsprofitørene», og hvem er de? Jo, det er stort sett kvinner med erfaring fra bransjen som ønsker å løfte tilbudene innen barnehager og pleiesektoren, og så blir de hetset av Ap og andre. Det synes jeg er helt hårreisende, sa Jensen.

SV og Audun Lysbakken har satt som krav for å gå inn i en eventuell ny regjering med Ap at de vil ha profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem.

- Det er en ganske fantasifull tåkelegging av debatten. Det vi vil hindre er at store kommersielle selskaper som det blir stadig flere av i velferden gjør dette til «big business», og tar ut stor fortjeneste på skattebetalernes penger. Det vi vet fra mange av avsløringene som har vært når private har tatt over, er at det ofte er kvinner som taper pensjon og lønn, sier han.

- Men er det ikke mange flere kvinnelige gründere i disse bransjene? Har ikke Jensen et poeng i at disse vil bli rammet om private aktører skal kastes ut?

- Velferdsdebatten handler ikke om det. Ingen vil ha private aktører helt ut av barnehagene, men det handler om at pengene som foreldre betaler inn skal gå til barna, til omsorg og trygghet og ikke tas ut i fortjeneste for eierne. Vår politikk vil ikke ramme små private barnehager, men framveksten av big business, det er noe helt annet, mener Lysbakken.