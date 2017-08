Siv Jensen støtter Listhaugs angrep på Knut Arild Hareide

(Dagbladet): - Knut Arild Hareide sleiker imamer oppetter ryggen, uttalte innvandringsminister til NRK i går.

Nå forsvarer Siv Jensen, Sylvi Listhaugs angrep på KrF-lederen.

- Det er kun Frp som har tatt tydelig avstand fra personer som anerkjenner steining som virkemiddel. Det er når vi lar sånne ting passere at vi setter verdiene våre under press, sier Jensen til NRK under dagens Politisk Kvarter.

Hardere retorikk

Det hele startet med at Listhaug uttalte at det for Hareide og KrF er en konkurranse om å være den gode og gi mest mulig penger. Mens det for henne er det viktigst at bistandspengene kommer fram.

Seinere understreker Listhaug at hun mener Hareide sleiker imamer oppetter ryggen.

Hareide ble rasende på Listhaug og varsler nå hardere retorikk mot Listhaug.

- Frp har kommet med en rekke angrep mot oss den siste tiden. Vi ønsker å være konstruktive, men når de angriper oss kommer vi til å svare .Vi kommer ikke til å sitte stille å høre på, sier Hareide til Dagbladet.

- Nå er det nok!

Dette er ikke første gang det oppstår krangel mellom Hareide og en Frp-politiker.

Før kommunevalget i 2015 skjelte Hareide ut Per Sandberg fordi han ikke hadde beklaget en påstand han kom med tidligere den dagen.

I et intervju med NRK Sandberg KrF skylda for rekrutteringen av fremmedkrigere som drar i krigshandlinger og deltar i massakrer på kvinner og barn.

- Min tålmodighet er i ferd med å ta slutt. Nå er det nok! tordnet KrF-leder Knut Arild Hareide mot Frp-nestleder Per Sandberg mot slutten av debatten mellom de to på NRKs «Dagsnytt atten».