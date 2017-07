Sjåførleder mener varebilgebyr i Oslo vil gi dyrere varer: - Han misforstår, sier MDG-Lan

(Dagbladet): Oslo-byrådets forslag om varebilgebyrer på inntil 50 000 kroner i lavutslippssoner har vakt stort engasjement på Facebook. Gebyrene skal ikke gjelde de mest moderne motorene.

I et heftig debattert innlegg i Dagbladet skrev Jan Høiback, leder i Truckers International Associations Norge (TIA), at forslaget vil fordyre transport og varer, og tvinge folk til å kjøre dit hvor det «er politisk riktig å ha butikker».

Han mener forslaget dermed blir en «ekstraskatt» for Oslos borgere.

Men nå slår Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg tilbake.

- Misforståelse

- Det virker som han baserer seg på en misforståelse, sier Berg til Dagbladet.

- Hva er det han ikke har forstått?

- Han tror at vi ikke skal ha varelevering i Oslo, at byrådet vil begrense vareleveringen slik at butikkene ikke får varene sine, og det er feil.

- Det han skriver er at byrådets forslag vil gå utover vareleveringen og gjøre den dyrere, og det er jo riktig?

- Jeg oppfatter at han tror at det skal gjelde alle, sier Berg.

Og det stemmer altså ikke: Mens eldre varebiler rammes av de foreslåtte gebyrene, slipper varebiler med moderne lavutslippsmotorer, såkalte Euro VI-motorer, unna.

- Det er jeg fullstendig klar over, sier TIA-leder Jan Høiback til Dagbladet.

Han forteller at TIA har i underkant av 500 medlemmer i Norge, og også finnes i Sverige, Finland og Nederland.

- Jeg har ikke misforstått noen ting, sier Høiback, som mener miljøbyråden burde ta innover seg at en normal leasingavtale for en lastebil er på fem år.

- Hun kan ikke tvinge en hel bransje til å si opp leasing-avtalen, sier Høiback.

Vil ha fortgang

Slik forklarer Lan Marie Nguyen Berg hensikten med de nye gebyrene:

- Poenget er å gjøre det mer lønnsomt for dem som har en miljøvennlig lastebil, og sørge for at de gamle fases ut raskere, sier Lan Marie Nguyen Berg.

- Men effekten er at det blir dyrere å frakte varer, for dem som har eldre lastebiler?

- Ja, for poenget er jo at det skal lønne seg å skifte dem ut, sier Berg.

Hun sier at 36 prosent av tungtrafikken som kjørte gjennom bomringen i Oslo i fjor hadde Euro VI-motor. Nå vil hun ha fortgang i overgangen til slike miljøvennlige motorer.

- I dag er det innbyggerne som betaler, med helsa si, sier hun.

Dette begrunner hun med at ifølge Folkehelseinstituttet dør anslagsvis 185 personer i Oslo hvert år for tidlig på grunn av svevestøv. Ifølge Berg lever 200 000 personer i Oslo i områder med for høy luftforurensing.

Mens TIA-lederen i debattinnlegget etterlyser dialog og ber henne trekke forslaget, har det ifølge byråden vært flere møter og en god dialog med lastebil-næringen, blant annet Norsk Lastebileierforbund.

«Matpakkekjøring»

- Hva synes de om dette forslaget?

- Det jeg oppfatter har vært viktig for dem, er at de som har Euro VI-teknologi skal slippe å betale i lavutslippssonene, sier hun, men vil ikke kommentere om de synes det er ok at de andre må betale en avgift på opptil 50 000 kroner i året.

- Jeg har ikke lyst til å svare på vegne av dem.

- Burde dere ikke heller prøve å få slutt på «matpakkekjøring» med privatbiler, slik Jan Høiback foreslår?

- Det er to forskjellige ting. Det ene er at vi må omstille gamle lastebiler, de står for over 30 prosent av luftforurensingen fra NO2 i Oslo. Så er vi nødt til å redusere biltrafikken i Oslo, sier Berg.

Frister med fordeler

Hun sier at lastebilsjåfører også får flere fordeler ved byrådets omlegging av trafikkpolitikken i Oslo, som at dyrere rushtidsavgifter for bompengepassering fra 2019 vil gi mindre kø for varetransporten.

Ifølge Berg vil dessuten bilfritt byliv-prosjektet gi vareleveringslommer med bedre plass.

I motsetning til TIA-lederen frykter hun ikke at transporten til butikker i lavutslippssonene vil erstattes av privatbilister som kjører ut for å kjøpe varer.

- Ikea etablerer seg på Skøyen uten en eneste parkeringsplass. Mange handler dagligvarer på internett, og flere får kjørt varer hjem til seg i stedet for å hente dem. Jeg tror at Oslos innbyggere ikke ønsker å betale med helsa si. Det er en utvikling som er på gang, og vi ønsker å få mer fart på den, sier Berg.

Utreder privatbilist-gebyrer

I innlegget sitt i Dagbladet skriver TIA-lederen at «vi observerer alt for mange personbiler på veg inn til Oslo om morgenen og ut igjen om ettermiddagen hvor sjåføren er alene i bilen».

Nå sier miljøbyråden at også privatbilister i framtida må være forberedt på å betale for å kjøre i lavutslippssoner i Oslo.

- Det er noe vi utreder nå. Vi er i ferd med å utrede en eventuell lavutslippssone for privatbilister.

Når et forslag om dette vil legges fram, kan hun foreløpig ikke svare på.

Nå venter hun på å høre hva opposisjonen i Oslo mener om forslaget om avgifter for eldre lastebiler.

- De har ikke respondert, så det vet jeg ikke. Men Høyre stemte for lavutslippssoner i i 2015, sier en håpefull Lan Marie Berg.