Sjefens svar på sykemeldinga hennes vekker oppsikt: - Jeg hadde ingen anelse

(Dagbladet): I slutten av juni sendte Madalyn Parker fra Michigan i USA en e-post til sin sjef Ben Congleton i selskapet Olark Live Chat.

Her gjorde hun det klart at hun ikke ville komme på jobb på et par dager, og at bakgrunnen for hennes fravær var mentale helseårsaker.

- Hei. Jeg tar sykedager i dag og i morgen for å fokusere på min mentale helse. Forhåpentligvis er jeg tilbake neste uke med fornyet energi, og er klar til å gi 100 prosent, skrev hun.

Svarte

Hun valgte så, med Congletons tillatelse, å legge ut hans svar på Twitter, og arbeidsgiveren hennes roses nå for sin respons.

Han skrev:

- Hei Madalyn. Jeg ville bare takke deg for å sende e-poster som denne. Hver gang du gjør det, bruker jeg det som en påminnelse om hvor viktig det er å bruke sykedager for å ta vare på sin mentale helse. Jeg kan ikke forstå at dette ikke er vanlig praksis på alle arbeidsplasser. Du er godt eksempel for oss alle, og hjelper til med å skjære gjennom stigmatiseringen slik at vi alle kan være «hele mennesker» på jobb.

- Hadde ingen anelse

Etter at innlegget til Parker ble likt og delt av flere titalls tusen, har Congleton selv valgt å skrive et innlegg om temaet.

Han har også blitt intervjuet Time Magazine, og forteller i innlegget sitt at han aldri hadde trodd at svaret hans skulle vekke slik oppsikt.

- Jeg hadde ingen anelse om at svaret mitt ville spre seg på denne måten. Reaksjonene viser at min holdning til medarbeidernes mentale helse er ganske kontroversiell.

Han peker også på at det er absurd at dette fortsatt er et tabubelagt tema, og viser til en artikkel i Scientific American som sier at så mange som 1 av 6 amerikanere er medisinert for en mental helselidelse.

- Det er 2017 og vi lever i en kunnskapsøkonomi. Jobbene våre krever at vi til enhver tid skal prestere. Når en atlet eller idrettsutøver er skadet, så sitter de på benken til de er friske igjen. Vi bør kvitte oss med ideen om at hjernene våre skal behandles annerledes, skriver han.

Stadig større gruppe

Ifølge Helsedirektoratet skyldes omlag 15 prosent av det legemeldte fraværet i Norge psykiske lidelser, og andelen uføretrygdede med en psykisk lidelse er mer enn 30 prosent.

Det er også en tydelig trend at personer med psykiske lidelser utgjør en stadig større gruppe av de som faller ut av arbeidslivet.

De skriver videre at både norske og internasjonale studier viser at 30-50 prosent av den voksne befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.

Samtidig svarte 96 prosent av de spurte i undersøkelsen at arbeid og sysselsetting er viktig for deres psykiske helse.