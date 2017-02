Sjeføkonom: - Norge har et problem

(Hegnar.no): SSB la onsdag frem sin seneste arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Undersøkelsen viste i desember 122.000 arbeidsledige i Norge, justert for sesongvariasjoner. Dette utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken.

Til sammenligning hadde analytikerne på forhånd sett for seg en AKU-ledighet på 4,7 prosent.

- Dette er ikke positivt

At ledigheten er lavere enn ventet, blir derimot ikke tolket veldig positivt.

- Vi sliter med å se at fallet i ledigheten er positive nyheter, fordi fallet følger av at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet i større skala - og ikke at jobber skapes, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en oppdatering.

På den annen side viser Gonsholt Hov til stor usikkerhet rundt hvordan tilbudssiden i arbeidsmarkedet burde ha reagert i syklusen norsk økonomi nå er inne i.

- Det vi ser nå, er kanskje en sen respons på tilbudssiden, det vil si et fall i yrkesdeltakelsen grunnet den generelt svake etterspørselen etter arbeidskraft, fortsetter han.

- Norge har et problem

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen synes det er vanskelig å ta tallene for god fisk.

- Én teori er at sesongmønsteret av en eller annen grunn er endret. Trolig er både sysselsetting og ledighet lite endret, sier han til Hegnar.no.

- Tallene viser nok en gang at Norge har et problem med mennesker som faller ut av arbeidsstyrken. Vi trenger en ny debatt om etterutdanning av skolesvake nordmenn, og om det må bli mindre gunstig å søke uføretrygd, fortsetter Andreassen.

- Norges Bank bommer

Gonsholt Hov i Handelsbanken mener dagens AKU-tall gir blandede signaler til Norges Bank.

- Ved første øyekast er ledighetsraten lavere enn ventet. Men samtidig ser arbeidsstyrken betydelig svakere ut. Merk at Norges Bank baserer sine estimater for arbeidsstyrken på AKU-tall, og deres spådom er at denne vil stige med 0,5 prosent i 2017.

- Men de siste tallene peker mot en klar nedgang i år, skriver seniorøkonomen videre.

Han tror AKU-tallene isolert sett ikke vil endre Norges Banks syn på den totale kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi.

- Hvis dette skulle skje, burde sysselsettingstrendene som rapporteres ha vært sterkere, slik vi ser det, fortsetter Gonsholt Hov.

Frykter høyere ledighet

Seniorøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker også at fallet i ledighetsraten skyldes fall i arbeidsstyrken.

- Sysselsettingen har falt ganske kraftig de siste månedene, noe som viser at arbeidsmarkedet fortsatt er svakt, til tross for lavere ledighetsrate. Ledigheten har vært stabil til nedadgående det siste året, og vi tror også den verste oppgangen i ledigheten er bak oss, skriver hun i en oppdatering.

- Men uten mer vekst i sysselsettingen tror vi det er større risiko for høyere ledighet enn lavere ledighet fremover, føyer Strøm Fjære til.

Hun tror dagens ledighetstall vil ha liten direkte innvirkning på rentesettingen.

- Norges Bank legger tradisjonelt mer vekt på NAV-ledigheten, som fortsatt ligger en del under AKU, og har vist en bedring de siste månedene, avslutter Strøm Fjære.

