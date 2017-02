Sjeikene som støtter USAs kontroversielle forbud

(Dagbladet): Da USAs president Donald Trump innførte et innreiseforbud forrige fredag, ble forbudet møtt med fordømmelse i Europa.

Forbudet som fra 27. januar nekter personer fra sju hovedsaklig muslimske land inngang og visum til USA i 90 dager, har også vært gjenstand for krass kritikk i USA.

Av visse grupperinger er forbudet blitt et beskrevet som et forbud mot muslimer, noe Trump har nektet for.

Tidligere New York-borgermester Rudy Guiliani var én av Trumps nærmeste støttespillere og rådgivere under valgkampen. Han skal ifølge Business Insider ha blitt oppringt av Trump før presidenten innførte forbudet og spurt om råd.

Trump skal da ha spurt Guiliani hvordan han kunne «innføre et muslimforbud lovlig», hevder Guiliani selv, ifølge Business Insider.

Støtter Trump

Nå tar utenriksministeren i De forente arabiske emirater et oppgjør med denne karakteriseringen, og støtter Trump om hans innreiseforbud.

Utenriksministeren Abdullah bin Zayed al-Nahyan, som er sjeik og sønn av Emiratenes grunnlegger, mener Trumps innreiseforbud ikke er muslimfiendtlig eller islamofobisk.

- USA har tatt en avgjørelse som er deres suverene rett, sa utenriksministeren under en pressekonferanse tirsdag i hovedstaden Abu Dhabi, ifølge Al Jazeera.

Landene som er påvirket av innreiseforbudet - Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen - står overfor «utfordringer» de aktuelle landene må ta tak i, la han til.

- Det er gjort forsøk på å skape et inntrykk av at denne avgjørelsen er rettet mot en spesifikk religion, men det som motbeviser dét er hva den amerikanske regjeringen selv sier: at denne avgjørelsen ikke er rettet mot en spesifikk religion, sa utenriksministeren al-Nahyan

- Trump, det du gjør er rett

Trump får også støtte fra generalløytnant Dhahi Khalfan Tamim i Dubai. Han er Dubais øverste ansvarlige for sikkerhet, ifølge den internasjonale nettavisa Al Araby.

- Vi støtter Trump fullt ut i hans forbud som nekter inngang til de som må ønske å forårsake et brudd i Amerikas sikkerhet, skrev han på Twitter, ifølge Al Araby.

Det var bare én av mange støtteerklæringer han videreformidlet på det sosiale mediet.

- Tidligere amerikanske regjeringer har omfavnet alle etterlyste menn i den arabiske verden og de som er karakterisert som terrorister. Trump, det du gjør er rett, het det i en annen melding.

Stille i båten

Andre arabiske golfstater har i motsetning til en rekke land i vest-Europa, forholdt seg rolige etter at Trump annonserte innreiseforbudet. Land som Saudi-Arabia, Kuwait, Qatar og Bahrain står ikke på forbudslista, og har tradisjonelt vært nære allierte med USA, skriver Al Jazeera om hvorfor.

Det er kun Qatar som har ymtet frampå at de de setter spørsmålstegn ved forbudet. Det gjorde Qatars utenriksminister under et besøk til Serbia.

- Når dette blir diskutert i et muslimsk rammeverk, tror jeg det er noe vi vil stå opp mot, sa utenriksministeren Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Al Thani la til at han håpte amerikanske myndigheter ville revurdere forbudet, men kom ikke med noe eksplisitt kritikk mot forbudet.

Kuwait har selv innreiseforbud

At Kuwait forholder seg stille, er kanskje heller ikke så rart.

Al Araby skriver at Kuwait har hatt et lignende innreiseforbud siden 2011. Forbudet skulle være midlertidig, men er gjeldende den dag i dag.

Forbudet hindrer personer fra Syria, Irak, Iran, Pakistan og Afghanistan inngang, og ble begrunnet med «ustabilitet» i de fem landene.

Trumps innreiseforbud: USAs president Donald Trump undertegnet fredag en ordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA.

Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.

Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.

Innføring av et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Forbudet gjelder også reisende som har dobbelt statsborgerskap, hvis et av dem er fra et av de sju landene.

Presidentordren omfatter også folk som i dag har arbeidstillatelse i USA.

Bare 50 000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret. Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110 000.

Forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet skal planlegge for sikkerhetssoner i Syria som skal gi beskyttelse til syrere som rømmer fra krig. Kilde: (NTB)