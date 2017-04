Sjekk hvem som plutselig dukket opp til middag hos den intetanende familien

Familien Moore fra Newton Falls i Ohio gjorde store øyne, da Facebook-sjef Marc Zuckerberg plutselig sto utenfor døra deres på fredag. Han var kommet for å spise middag.

- Vi visste at det skulle komme en hemmelig gjest, men først 20 minutter før han dukket opp, fikk vi vite hvem det var, sier Daniel Moore til lokalavisa .

Zuckerberg sa tidligere i år at han ville møte vanlige folk fra alle statene i USA, og dette var del av kampanjen. Han hadde bedt assistentene sine finne en familie som var demokrater, men likevel stemte på Donald Trump.

Moore, som stemte på Obama i både 2008 og 2012, er en stor tilhenger av Trump og har stått fram i en annen lokalavis med sitt engasjement.

Ifølge lokalavisa handlet ikke hele middagssamtalen om amerikansk politikk. Zuckerberg snakket også om engasjementet sitt for barnehjemsbarn.

- Det var en utrolig opplevelse. Han bryr seg virkelig om familie og samfunnet rundt seg. Han går langt for at pengene hans skal skape positivt engasjement, sier Moore.

- Vi ble kjent med en svært kul fyr. Han var jordnær og det var lett å prate med ham.

Zuckerberg takket for maten på sin Facebook-side.

- Kom nettopp til Ohio. Takk til Dan og Lisa Moore for at jeg fikk besøke dere - og takk for en nydelig middag. Jeg satte pris på gjestfriheten deres.