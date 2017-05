Sjelden albino-orangutang reddet fra fangenskap i Indonesia

(Dagbladet): En dyrevernsgruppe i Indonesia tar nå vare på den sjeldne albino-orangutangen, etter at den ble reddet lørdag.

Dyrevernsgruppa Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS) skriver på sin Facebook-side at redningsaksjonen fant sted lørdag, etter tips fra politiet. Gruppa skriver at orangutangen ble holdt fanget i et bur av lokale innbyggere i «bare» to dager, og viser fortsatt adferd som tyder på at hun kan slippes ut i det fri igjen.

Albino-orangutanger er ekstremt sjeldne, og dette er første gang organisasjonen noen gang har hatt en i sin varetekt, ifølge nyhetsbyrået AFP.

BOS har gjennomført undersøkelser som konkluderte med at den blå-øyde og hvithårede hunn-orangutangen er albino. De opplyser blant annet at øynene var svært følsomme for lys, skriver BBC.

Dyret, som de antar er rundt fem år gammel, blir nå ivaretatt på gruppas rehabiliteringssenter, på den indonesiske delen av øya Borneo, der rundt 500 andre orangutanger allerede oppholder seg.

Kritisk utrydningstruet

Borneo-orangutangen og Sumatra-orangutangen er de to eneste orangutangartene som finnes. De holder til på øyene Borneo og Sumatra i sørøstasia.

Borneo er delt mellom Brunei, Indonesia og Malaysia, mens Sumatra tilhører Indonesia. Malaysia og Indonesia er blant landene i verden som produserer mest palmeolje - og det er utvidelsen av palmeoljeplantasjer som er årsaken til at artene nå regnes som kritisk utrydningstruet av International Union for the Conservation of Nature (IUCN), som jevnlig oppdaterer den internasjonale rødlista.

Bestanden har ifølge IUCN minsket med 60 prosent siden 1950-tallet - hovedsakelig som følge av omfattende avskoging, samt jakt.

IUCN skriver at over 3000 kvadratkilometer av det opprinnelige habitatet til Borneo-orangutangen forsvant årlig mellom 2000 og 2010.

Innen 2020 ventes den totale nedgangen i habitat å være på 32 000 kvadratkilometer. Det er også forventet en ytterligere nedgang i bestanden av Borneo-orangutangen på 22 prosent fram mot 2025.

- Situasjonen er helt akutt

Som Dagbladet skrev i fjor høst har mer enn en fjerdedel av skogene i Indonesia forsvunnet i løpet av de siste 25 årene - det tilsvarer 76 millioner åkre, altså et område på størrelse med nesten hele Tyskland, ifølge The Independent.

- Det er få år igjen før alt er borte. Orangutangen er jo vår nærmeste slektning, så det er litt ekstra spesielt om vi ikke klarer å motarbeide det, sa Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge, til Dagbladet i fjor.

Det er anslått at det finnes rundt 100 000 orangutanger igjen på øye Borneo. Nå sier BOS-stiftelsen at det kan finnes flere albino-orangutanger igjen på øya.

- Den må ha arvet albino-genet fra andre orangutanger som bor ute i skogen, for albinisme er genetisk, sier administrerende direktør Jamartin Sihite ifølge Jakarta Post.