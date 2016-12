Sjokkmelding til 26 par: - Barnet kan ha feil far

(Dagbladet): Da en laborant oppdaget sædceller av forskjellig opphav på samme bilde i mikroskopet, gikk alarmen ved IVF-klinikken (in vitro fertilisering/assistert befruktning) på universitetet i Utrecht i Nederland.

I alt 26 par som har oppsøkt hjelp til å få barn i perioden april 2015 til november i år er nå blitt innkalt til en samtale på sykehuset om de ulike juridiske alternativene dersom det viser seg at nye barn ikke har sin tiltenkte far likevel.

13 av kvinnene er gravide eller har allerede fått barn, og flere befruktede egg er frosset ned, såkalte embryoer.

- Dette er telefonen du absolutt ikke ønsker å få fra et sykehus, sier en sjokkert talsperson for den nederlandske foreningen for par med fruktbarhetsprblemer, Freya, i følge avisa De Telegraaf.

Klinikken sier at det er «lite sannsynlig» at barn blir født med feil far.

Men verken sykehuset selv eller det nederlandske helsetilsynet overlater oppfølgingen til tilfeldighetene.

Det er ennå ikke kjent om fødte eller kommende barn har «feil» far.

Universitetsklinikken kaller det en «prosedyrefeil». Nærmere bestemt er det brukt utstyr i løpet av de halvannet årene som ikke er tilstrekkelig rengjort fra forrige sædtapping.