Sjokkpåstander: USA stempler president Erdogans anklager om amerikansk IS-støtte som «latterlige»

(Dagbladet): Tirsdag anklaget Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan USA for å ha gitt støtte til Daesh - et annet navn for terrororganisasjonen IS.

- Først anklaget USA oss for å støtte Daesh. Nå gir de sin støtte til terrorgrupper, inkludert Daesh, YPG og PYD. Det er helt tydelig, og vi har bilde- og videobevis som bekrefter dette, sa Erdogan ifølge Reuters.

Partiet for en demokratisk, kurdisk union (PYD) og deres YPG-milits kontrollerer nå flere områder nord i Syria, som de har døpt Rojava eller Vest-Kurdistan.

Amerikansk støtte

YPG fått amerikansk støtte i kampen mot IS, til tross for sine tette bånd til PKK i Tyrkia. Denne støtten er blitt tatt dårlig imot av Erdogan, men USA har så langt nektet å etterkomme den tyrkiske presidentens oppfordring om å stemple PYD og YPG som ulovlige organisasjoner.

Tyrkia er i en komplisert situasjon. De er i konflikt med de kurdiske militsene, regimet og IS, samtidig som de har bånd til både USA og Russland.

Dette bakteppet kan være en del av forklaringen på president Erdogans utspill, men det tok bare noen få timer før USA slo hardt tilbake.

Skryter av Tyrkia

Talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet, Mark Toner, beskriver Erdogans påstander som «latterlige».

- Det finnes ingen sannhet i Erdogans uttalelse. USA står 100 prosent bak nedkjempelsen og ødeleggelsen av Daesh, også utenfor Syria og Irak, svarte Toner ifølge BBC og RT.

Toner benyttet også anledningen til å skryte av Tyrkias innsats i den nordlige delen av Syria.

- De har vært veldig effektive og har oppnådd suksess. USA er i kontinuerlig kontakt med Tyrkia.

Flere fronter

Det harde ordskiftet utspiller seg samtidig som Russland og Tyrkia har kommet fram til enighet om vilkårene i en våpenhvileavtale for Syria. Det melder tyrkiske medier onsdag, ifølge NTB.

Den USA-støttede opprørsalliansen DFS har gjort nye framrykninger nord i Syria og nærmer seg nå en strategisk viktig IS-kontrollert demning i elva Eufrat, meldte DFS selv og eksilgruppen SOHR tirsdag.

- De demokratiske syriske styrkene (DFS) har gjort et strategisk viktig framrykk ved å ta flere landsbyer og gårder, og står nå bare 4-5 kilometer fra Eufrat-demningen, sa DFS-talsmann Talal Silo til nyhetsbyrået DPA.

I forrige uke erklærte den syriske regjeringshæren på sin side at Aleppo var gjenerobret.

Aleppo var Syrias største by før krigen brøt ut. Da hadde Aleppo over 2 millioner innbyggere, nå er det anslagsvis 1 million mennesker igjen i byen.

Øst-Aleppo har siden 2012 vært kontrollert av opprørsgrupper. Én av dem er Jabhat Fateh al-Sham, som tidligere het Nusrafronten og var offisielt tilknyttet al-Qaida.

I november innledet regjeringsstyrkene og russiske luftstyrker en ny offensiv for å gjenerobre Øst-Aleppo, noe de tilsynelatende lyktes med etter uke med kamper.

Grupper i Syria Opprørerne mot regimet i Syria er splittet i en rekke fraksjoner.

Den moderate delen består av Den frie syriske hæren, som støttes av USA, Saudi-Arabia og Golfstatene, samt Syrias demokratiske styrker og de kurdiske militsene YPG og PKK.

I tillegg kommer en lang rekke islamistiske grupper, deriblant Jabat Fateh al Sham, tidligere kjent som al-Nusra.

Regimet til president Bashar al-Assad støttes primært av Russland, Iran og den libanesiske militsgruppen Hizbollah.

Deler av landet kontrolleres dessuten av IS, som også kontrollere store områder i Irak. Den ytterliggående islamistbevegelsen har ikke støtte fra noen stat, og bekjempes både av den USA-ledede koalisjonen og av regjeringssiden og dens støttespillere.

