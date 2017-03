SJOKKVIDEO: Barnehageansatt dytter fire år gammel jente ned trappa. - Det er alle foreldres verste mareritt

(Dagbladet): Fredag monterte barnehagen Child Care of the Future (framtidens barnehage), i Pennsylvania i USA, et nytt overvåkningskamera. Minutter seinere fanget kameraet scener som er som tatt ut av alle foreldres verste mareritt, ifølge CBS Philadelphia.

Videoen viser at en av de barnehageansatte, en 52 år gammel kvinne, dytter en fire år gammel jente ned en trapp. I opptaket kan man se hvordan kvinnen tilsynelatende oppdager kameraet først etter å ha dyttet jenta. Etter å ha sendt et blikk i retning kameraet, plukker hun opp jenta og bærer henne ned resten av trappa. Se video øverst i saken.

- Det gjør fortsatt vondt, bare å se på videoen. Da jeg først så den så tenkte jeg, «wow». Den lille jenta var sjokkert. Øynene hennes sa liksom «hjelp meg», sier Shawayne Tavares til CBS Philadelphia.

Tavares satt og fulgte med på overvåkningsbildene da det sjokkerende synet ble fanget på film. Hun forteller at hun konfronterte 52-åringen med hva som nettopp hadde skjedd.

- Mareritt

52-åringen har nå mistet jobben, og ble pågrepet av politiet etter hendelsen. Hun ble seinere løslatt mot en kausjon på 25 000 dollar, men må møte til en innledende rettshøring 16. mars.

- Dette var en fryktelig handling, og et tillitsbrudd. Vi overlater barna våre til sertifiserte ansatte, som skal ta seg av barna som om de var deres egne. Jeg aner ikke hvorfor ... men videoen viser at hun dytter en fire år gammel jente ned fem eller seks trappetrinn, sier Michael Chitwood, politisjef i Upper Darby, til Delaware County Daily Times.

Ifølge politiet var det tegn til at kvinnen «sleit» med 4-åringen, før hun dyttet jenta ned trappa. Den korte videoen, som ble offentliggjort av politiet mandag, viser tydelig at 52-åringen skubber til jenta fra toppen av trappa.

- Jeg tror dette er alle foreldres verste mareritt, sier han til CBS.

- Nedslående

Kvinnen skal ha jobbet med barn i 25 år og jobbet i den aktuelle barnehagen i ett år før forrige ukes hendelse.

Barnehagen sendte umiddelbart ut et brev til alle foreldrene som har barn i barnehagen, der de informerer om hva som har skjedd.

- Hun tok alltid i mot ham med en klem. Jeg har alltid tenkt at hun er en av de beste pedagogene. Å få denne beskjeden var utrolig nedslående for oss, sier Ronnie Sekor, som har en sønn i barnehagen, til kanalen.