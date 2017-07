Sjømat-sjef Robert Eriksson er ubekvem og beklager: - Ikke akseptabelt under min ledelse

(Dagbladet): Den mektige lakselobbyisten Frode Reppe i NSL ba i hemmelige e-poster om hjelp fra fiskeriminister Per Sandberg og hans statssekretær, Roy Angelvik.

Da Reppe i fjor høst ville etablere en skjult kanal til Fiskeridepartementets toppledelse, gikk det i ball. Han skrev inn feil e-post-adresse på det som skulle være hemmelige e-poster til fiskeriminister Per Sandberg.

- Ikke bekvem med situasjonen

Robert Eriksson tiltrådte som administrerende direktør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening i juni i år. Han var før det stortingsrepresentant og statsråd for Frp.

- Jeg uttaler meg som administrerende direktør i NSL, og det skal være klinkende klart at NSL ikke er bekvem med denne saken som har blitt rullet opp i Dagbladet, sier Eriksson til Dagbladet.

Han forteller at NSL er en organisasjon som er svært opptatt av og jobber for å sikre best mulig rammebetingelser for sine medlemsbedrifter. Slik kan man kan bidra til økt vekst, skape gode, trygge og lønnsomme arbeidsplasser langs Norges langstrakte kyst.

- NSL representerer små og mellomstore som er en del av lokalsamfunnene. Skal vi lykkes i vårt arbeid har vi derfor behov for å ha et balansert forhold både til lokalsamfunnene, toneangivende forskningsinstitusjoner, forvaltning og våre kritikere, sier Eriksson.

Han vil understreke at organisasjonen skal jobbe etter de retningslinjene lobbyister skal jobbe etter. De skal utøve åpenhet og alle deres standpunkter skal være kjent i det åpne rom.

- Er metoden Reppe bruker akseptabel?

- Hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt tar vi internt, sier Eriksson.

- Tar dere selvkritikk? Beklager selskapet på vegne av Reppe?

- Vi i NSL er ikke bekvem med denne situasjonen. Vi skal jobbe fra en åpenhetskultur og være en organisasjon som jobber for små og mellomstore bedrifter i sjømatnæringen.

Ikke akseptabelt

Eriksson forteller at organisasjonen ikke ønsker å være bekjent med denne typen arbeidsformer og at dette ikke er akseptabelt under hans ledelse.

Han beklager derfor «at det har skjedd som det har skjedd».

- Vi skal benytte de reglene som alle andre organisasjoner bruker. Politikerne, forvaltning og øvrige aktører skal føle seg trygge på at vi ikke kommer inn noen kjøkkenveier – vi kommer inn hovedveien. Det skal det ikke være noe tvil om.

Den administrerende direktøren har forståelse for at flere stiller spørsmålstegn, men påpeker at man må huske på at NSL ikke er mottaker av informasjon, de er avsender.

- Det er visse kutymer for når man sender slik informasjon, og for når man mottar. Jeg svarer kun på vegne av oss som avsender av informasjon.

Nå vil organisasjonen gå gjennom sine rutiner. Han forteller at i de aller fleste saker har organisasjonen jobbet etter boka, vist kortene og hatt åpen kontakt med politikere.

- Så har vi en sak her som vi ikke er bekvem med. Det har skjedd, og vi må unngå at det skjer igjen, sier Eriksson.

Behov for rundvask

Dagbladets avsløring har skapt store reaksjoner, og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne går hardt ut mot oppdrettsindustrien og regjeringen.

- Jeg fikk nettopp svar på et spørsmål jeg sendte til fiskeriminister Sandberg. Jeg spurte om han ville gjennomføre en uavhengig granskning av de omfattende rapportene om reaksjoner mot forskere som er kritiske til oppdrettsnæringa. Det ville han ikke, forteller Hansson, som er talsmann og stortingsrepresentant for MDG.

Hansson mener at saken som ble avslørt i Dagbladet tirsdag forsterker behovet for en skikkelig rundvask i forholdet mellom oppdrettsnæring, politikk og forskning.

- Den måten oppdrettsnæringa og FrP kommuniserer på om uavhengig kritisk norsk forskning er direkte skremmende. Det er skremmende for norsk natur og villaks. Det er skremmende for norsk forskning, regjeringens forståelse av hvordan man forholder seg til kritisk forskning og skremmende for industrien selv.

Nei til regjering med Frp

Han mener det virker som oppdrettsindustrien ikke forstår hvor farlig det er for industrien hvis det fester seg et inntrykk at dette er en næring som bruker muskler for å «ta» kritiske forskningsresultater.

- At vi har en fiskeriminister som så tydelig demonstrerer at han ikke har forstått dette er helt uholdbart. Dette er en av grunnene til at De Grønne sier nei til en regjering med Frp etter valget, sier Hansson.

Å påvirke regjeringen i hemmelighet, synes han er en fullstendig uholdbar måte å påvirke på. Men opptredenen fra oppdrettsindustriens lobbyorgan kaller han «ekstremt klønete» og «inkompetent».

- De burde kvitte seg med folk som er så klønete at de setter både industrien og regjeringen i en slik situasjon. Denne saken forsterker et inntrykk av en industri som tror det er lurt å ivareta sine kortsiktige interesser ved å kvitte seg med kritisk forskning.

Administrerende direktør i NSL, Robert Eriksson, svarer på kritikken slik:

- MDG er et politisk part, og må naturlig nok få mene hva de vil. De må derfor selv stå inne for sine synspunkter. Jeg skal ikke blande meg inn i MDGs politikk, den skal de få utforme på selvstendig grunnlag. Så er det min oppgave som administrerende direktør å lede NSL, samt håndtere denne saken internt hos oss.

Politikere som løper deres ærend

Stortingsrepresentant Hansson presiserer at når stortinget møtes igjen kommer MDG til å forfølge dette skarpt, både av hensyn til norsk natur, forskning og oppdrettsindustrien selv.

- Miljøpartiet De Grønne mener at oppdrettsindustrien er et godt eksempel på en type industri som Norge må ha og kan utvikle flere av, spesielt med tanke på en framtid uten olje, sier stortingsrepresentanten.

Men om dette skal være mulig, må troverdigheten til næringen være plettfri.

- Jeg vil si at norsk fiskenæring, slik jeg kjenner den, ikke ville turt eller tillatt seg å opptre på denne måten som oppdrettsindustrien gjør.

Han mener at oppførselen skyldes en ting:

- Oppdrettsindustrien er vandt med politikere i regjering som løper deres ærend, på en måte som bare oljeindustrien kan sammenlignes med, sier Hansson.

Fiskeridepartementet har beklaget overfor Dagbladet at e-postene fra lobbyist Frode Reppe ikke ble journalført. Siden Reppe brukte feil e-postadresse til Per Sandberg, kom de hemmelige e-postene bare fram til statssekretær Roy Angelvik.

Ifølge Angelvik orienterte han uansett mest sannsynligvis Sandberg om Reppes henvendelser. Hverken Angelvik eller Sandberg har svart på hvorfor de holdt henvendelsene fra Frode Reppe hemmelig.