Sju av ti nordmenn frykter Kims skrekkregime: - Den største skurken i internasjonal politikk

(Dagbladet): Et stort flertall av nordmenn mener Kim Jong-un og hans skrekkregime Nord-Korea utgjør en reell trussel mot verdensfreden.

Trussel for verdensfreden: Følgende spørsmål ble besvart av 1002 personer i en undersøkelse utført av Ipsos: I hvilken grad utgjør Kim Jong-un og Nord-Korea en reell trussel mot verdensfreden? I svært stor grad: 33 prosent.

I ganske stor grad: 36 prosent.

I liten grad: 21 prosent.

Ikke i det hele tatt: 2 prosent.

Vet ikke: 8 prosent. Kilde: Ipsos.

Det framgår av en ny meningsmåling Ipsos har utført på vegne av Dagbladet.

I målingen svarer 69 prosent av nordmenn at Kims Nord-Korea enten i svært stor grad eller i ganske stor grad utgjør en reell trussel mot verdensfreden.

Nord-Korea-ekspertene er ikke spesielt overrasket over tallene, men har ulike forklaringer på hvorfor det er sånn.

Ulike forklaringer

- Det skyldes en kombinasjon av Nord-Koreas atomprogram, trusselen som det oppfattes å utgjøre, og den type diktatorisk styre Kim står for. Verden har gjort Kim til den største skurken i internasjonal politikk, er Stein Tønnessons forklaring.

Han er Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), og mener frykten, eller i det minste bekymringen nordmenn føler på, er berettiget.

- Når jeg tenker på hvordan man fra medienes side orienterer om konflikten på den koreanske halvøya, så synes jeg det er helt forståelig at så mange nordmenn har den oppfattelsen, er Geir Helgesens forklaring.

Han er Nord-Korea-ekspert og direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København. Han karakteriserer nordmenns tilsynelatende frykt for Nord-Korea som «sterkt overdrevet».

Trussel, men ...

Tønnesson mener imidlertid spørsmålet Ipsos har stilt, på vegne av Dagbladet, ikke egentlig er passende til å få svar på nordmenns holdning til Nord-Korea som reell trussel.

- Hvis vi tar begrepet «verdensfred» alvorlig, er Nord-Korea ingen trussel mot den. Det er et lite land med 24 millioner innbyggere, det er et veldig fattig og økonomisk tilbakestående land og de har ikke en eneste alliert. Nord-Korea er isolert og aleine, sier Prio-professoren.

Tønnessons analyse blir snudd tilnærmet på hodet hvis man snevrer inn fokuset og heller tar for seg trusselen de utgjør mot freden i Øst-Asia.

- Da utgjør de en reell trussel. Kommer det en krig, blir den kort og forferdelig, og verden vil få et kjempestort problem de er nødt til å løse etterpå. Men hvis Nord-Korea skulle framprovosere en verdenskrig, er de nødt til å få Kina eller Russland med i en krig mot USA og Japan. Det kommer ikke til å skje, sier han.

Direktør Helgesen mener han ikke er «blind for» at Nord-Korea utgjør en militær trussel. I motsetning til Tønnesson mener han imidlertid at det blir vanskelig for andre stormakter, altså Kina og USA, å stå på sidelinjene hvis Nord-Korea skulle komme med et militært utfall.

- En slik krig vil være ekstremt farlig. Det er vanskelig å se for seg at det forblir en regional sak når USA og Kina står på hver sin side i konflikten, sier han.

«Ild og vrede»

Situasjonen mellom særlig USA og Nord-Korea har vært svært anspent i hele i år. Etter at Donald Trump flyttet inn i Det hvite hus har også konflikten tilspisset seg. Denne uka har det foregått en regelrett ordkrig mellom det nordkoreanske regimet og Trump selv.

Det gikk så langt at Trump truet Kim med «ild og vrede» tirsdag. Både Helgesen og Tønnesson er enige om at ingen partene i den betente situasjonen på og rundt Koreahalvøya ønsker krig. Partene klarer imidlertid ikke å komme til noen enighet. Om noe som helst, virker det som.

Både USA og Nord-Korea er villige til å forhandle, men spenner bein på seg selv ved å kreve det umulige av motparten før forhandlingene i det hele tatt er gang.

USAs betingelse for forhandlinger er at Nord-Korea stanser sitt atomprogram. Nord-Koreas betingelse for forhandlinger er at USA stanser militærøvelsene rundt Nord-Korea.

- Problemet med å stille krav før forhandlinger, er at de aldri kommer i gang. Reelle forhandlinger bør ta sikte på å løse problemer i forhandlingene, ikke forhandle etter at problemet er løst, sier Helgesen.

Ulike syn

Og den spente situasjonen mellom USA og Nord-Korea gjør det vanskeligere for partene å strekke ut en hånd til motparten.

Partene har også fundamentalt ulike virkelighetsoppfatninger.

- USA mener Nord-Korea overreagerer, at atomvåpnene til Kim er en provokasjon mot dem. Nord Korea ser helt motsatt på det, sier Helgesen.

Trump har gjort det klart at en nordkoreansk atomrakett som kan nå USAs fastland, er helt uakseptabelt. Det kommer imidlertid til å bli en realitet, mener Tønnesson.

- Og det Trump sier er uakseptabelt, er Nord-Korea og Kims klare mål. Det er ikke nok for dem å kunne ødelegge Seoul med artilleri eller nå Japan og USAs baser i Stillehave med atombomber. De mener at den eneste måten de kan sørge for sin egen sikkerhet, er å skaffe atomvåpen som kan ramme selve USA. Da vil Nord-Korea ha samme slags trygghet som Kina og Russland, sier Tønnesson.

Mistroiske Kim

I tillegg er det en del mistro mellom partene. USA har lenge understreket at de ikke jobber for et regimeskifte i Nord-Korea, men en atomnedrustning.

- Når man snakker med kilder i Nord-Korea, for eksempel fra utenrikstjenesten, peker de stadig vekk på Irak og Libya som eksempler på hvordan USA har opptrådt overfor andre land. De ser at etter at de to landene har gått med på det ene internasjonale kravet etter det andre, og var tilstrekkelig svake, så gikk USA inn og slo lederen i hjel, sier Helgesen.

Da blir den nordkoreanske konklusjonen å ruste opp, for å hindre at det skjer - og dermed sikre sin egen overlevelse, forteller han. Nordkoreanerne får nemlig ikke USAs uttalte interesser til å stemme.

- Samtidig som USA sier de ikke ønsker krig eller regimeendring, står de bak sanksjonene mot Nord-Korea som nylig ble strammet. Det er et forsøk på å kvele regimet økonomisk, så selv om USA ikke ønsker reell krig, mener Nord-Korea at de allerede blir ført en økonomisk krig mot dem, sier Helgesen.