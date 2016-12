Sju kriser som vil prege verden i året som kommer

(Dagbladet): Fredsavtalen i Colombia er et av få lyspunkter i det internasjonale verdensbildet i 2016.

Året vi snart har lagt bak oss vil framfor alt bli husket for Aleppo, kuppet i Tyrkia, og en rekke terroraksjoner.

Røde Kors tror året som kommer kan bli like dystert.

- I det store bildet går mye i verden i riktig retning når det gjelder reduksjon av fattigdom, barnedødelighet og antall barn i skole, men det vi har sett de seineste årene er flere konflikter som varer veldig lenge, og som gjør at sivilbefolkningen i disse landene blir veldig utsatt, sier generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors.

I et eget «humanitært værvarsel» lister organisasjonen opp sju områder og land de prioriterer på topp i 2017.

Fellestrekket er at landene er preget av langvarige konflikter og humanitære kriser uten noen tegn til forbedring.

Lista er laget av Røde Kors, men også basert på signaler fra blant annet FN og Verdensbanken.

1. Irak

Antall innbyggere: 36 millioner.

Konflikt: Regjeringsstyrkenes knallharde kamp for å rykke opp IS med rota i blant annet Mosul, har ført millioner av mennesker på flukt.

Estimert behov: 10 millioner mennesker avhengige av nødhjelp. 3,1 millioner er internt fordrevet

Utsikter for 2017:

«Det store behovet for hjelp kommer til å fortsette i 2017, i takt med at det er ventet at enda flere mennesker blir drevet fra sine hjem», skriver Røde Kors i sin framtidsvurdering.

Det er særlig situasjonen i Mosul som kan føre til en forverring. Millionbyen er den siste gjenværende IS-kontrollerte storbyen i Irak, og har stor symbolsk og økonomisk verdi for terroristene.

Nå kjemper en koalisjon ledet av irakiske regjeringsstyrker for å ta tilbake byen.

Samtidig holdes minst 500 000 sivile fanget inni byen.

- Situasjonen er allerede veldig kritisk for de som er inne i byen, og kamphandlingene som rykker stadig nærmere vil sannsynligvis sende store folkemengder på flukt utover 2017, sier Apeland i Norges Røde Kors til Dagbladet.

I nabolandet er det heller ingenting som tyder på bedring.



2. Syria:

Befolkning: 18 millioner

Konflikt: Regjeringsstyrker har siden 2011 kjempet mot forskjellige opprørsgrupper og mot IS.



Harde kamper har drevet millioner på flukt, både internt og ut av landet.

Estimert behov: 13,5 millioner avhengige av nødhjelp , og 6,6 millioner internt fordrevet.

«I 2017 kommer borgerkrigen til å føre til et enda større behov for nødhjelp. Røde Kors er spesielt bekymret for de over 5 millioner menneskene som bor i beleirede områder og områder som er vanskelige å nå», skriver Røde Kors i sitt varsel.

- Situasjonen i Aleppo er blitt avklart, men det betyr langt fra at de humanitære lidelsene i Syria er over. Det er fortsatt stor konflikt i store deler av landet, og det er ingenting som tyder på at kamphandlingene kommer til å svekkes, sier Apeland.

Organisasjonen frykter at økt politisering av humanitær hjelp og tilgangen til de beleirede områdene vil fortsette eller forverres i året som kommer.



3. Jemen

Antall innbyggere: 27,4 millioner

Konflikt: Det som var Midtøstens fattigste land er preget av enorme humanitære behov, politisk ustabilitet og maktvakuum etter at president Ali Abdullah Saleh gikk av i 2011.

Landet herjes nå av en en borgerkrig, der Saudi-Arabia og Iran er involvert på hver sin side, og der det pågår en humanitær katastrofe som er blant verdens verste.

Estimert behov: 18,8 millioner avhengige av nødhjelp , 3,3 millioner internt fordrevne

«Lite tyder på forbedring av situasjonen i 2017. Røde Kors bekymrer seg spesielt for matsikkerhet og det dårlige helsetilbudet. Hele 14,8 millioner mennesker mangler i dag tilgang til enkle helsetjenester, samtidig som at FN advarer mot sultkatastrofe», skriver Røde Kors i sitt værvarsel.

- Antagelig pågår den verste krisen i verden nå i Jemen, fordi det er så utrolig mange mennesker der som er så fullstendig avhengig av nødhjelp, sier Apeland.

Samtidig er det livsfarlig å oppholde seg i landet som journalist, og det er ikke vestlige interesser i landet, noe som ifølge Apeland er med på å føre til at konflikten får mindre oppmerksomhet enn den kanskje fortjener.



4. Afghanistan



Antall innbyggere: 33 millioner

Konflikt: Regjeringsstyrker har i en årrekke kjempet mot Taliban, som nå er på sitt sterkeste siden 2001.

Nær sagt alle internasjonale rapporter beskriver en forverring i sikkerhetssituasjonen i landet etter at internasjonale styrker for det meste trakk seg ut i 2014.

I det siste har IS markert seg som en trussel i landet. På kort tid har de gjennomført minst tre angrep mot sivile mål i Kabul, deriblant et bombeangrep som skadet en familie som nettopp var blitt sendt ut fra Norge.

Estimert behov: 8,1 millioner avhengige av nødhjelp og 1,6 millioner internt fordrevne.

Utsikter for 2017:

Antallet afghanske flyktninger som vender tilbake er ventet å øke betraktelig, og siden mange av dem henvises til såkalt internflukt, ventes det å øke antallet internt fordrevne i landet.

Mer enn 600 000 flyktninger har vendt tilbake til Afghanistan fra blant annet Pakistan og Irak, og Røde Kors venter at antallet flyktninger fra særlig Pakistan vil øke i året som kommer

Norge sender også tilbake rekordmange afghanere asylsøkere inneværende år, noe afghanske myndigheter har advart mot at kan destabilisere landet ytterligere.

Samtidig har antallet sivile som er drept og skadet i konflikt økt hvert år siden 2009.

Røde Kors, som støtter to sykehus, 47 lokale klinikker og sju fysiske rehabiliteringssenter i landet, ser ingen grunn til å være optimistisk for året som kommer.

I tillegg til de tre landene i Midtøsten, inneholder Røde Kors sin "værmelding" også flere afrikanske land.

5. Somalia

Antall innbyggere: 11 millioner

Konflikt: Landet har vært herjet av borgerkrig i over tjue år, og preges av mangel på en sentralmakt som kan beskytte innbyggerne fra trusselen terroristgruppa al-Shabaab blant annet representer.

Estimert behov: 5 millioner mennesker er avhengige av nødhjelp, mens 1,1 millioner er internt fordrevne.

Utsikter for 2017:

Den planlagte stengningen av flyktningleiren i Dadaab i Kenya har allerede sendt flere titalls tusener mennesker tilbake til områder i Somalia som Røde Kors mener at er utrygge.

I tillegg til flyktningene fra Dadaab, sender også land som Norge tilbake både asylsøkere og folk som tidligere har fått flyktningstatus i Norge dit med tvang.

Ekstremvær og utsiktene for tørke i området er også et problem, og Røde Kors frykter at tørke i området vil bli en trussel for matsikkerheten.

- Værprognoser skaper frykt for at tørke vil slå ut i 2017, sier Apeland.



6. Sør-Sudan:





Antall innbyggere: 13 millioner

Konflikt: Politisk uro og maktkamp mellom toppolitikerne Salva Kiir og Riek Machar har sendt titusener på flukt, og utartet til etniske konflikter FN har advart mot at grenser til folkemord.

Det Røde Kors beskriver som den verste avlingen siden landets selvstendighet gjør også at svært mange mennesker risikerer feilernæring og sykdom.

Estimert behov: 6,1 millioner mennesker er avhengig av nødhjelp, og 1,7 millioner internt fordrevne

Utsikter for 2017:

Konfliktnivået øker i landet, og det er lite som tyder på noen bedring i 2017, ifølge Røde Kors.



Samtidig gjør sikkerhetsutfordringer og logistiske utfordringer det vanskelig for hjelpeorganisasjoner å bistå lokalsamfunn.



- Den pågående borgerkrigen ser dessverre ikke ut til å minske i styrke, og igjen er det sivilbefolkningen lider. Det er ingen tegn til at partene har lyst til å sette seg ned ved forhandlingsbordet, sier Apeland.

7. Områder i Nigeria, Kamerun, Tsjad, og Niger berørt av Boko Haram



Antall innbyggere: 20 millioner i de aktuelle områdene i landene rundt Tsjadsjøen.

Konflikt: Terroristgruppa Boko Haram sprer vold, usikkerhet og fordrivelse i området og har drevet titusener på flukt de siste årene.

Estimert behov: 9,2 millioner avhengige av nødhjelp, 2,6 millioner er internt fordrevne.

Utsikter for 2017:



«2017 bringer med seg stor usikkerhet på tilgangen til helsetjenester, mat og trygt drikkevann for befolkningen i de fire landene. Hovedutfordringen for Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner, er først og fremst tilgang til å drive humanitært arbeid i disse områdene, som er svært farlige å oppholde seg i», beskriver Røde Kors i værvarselet sitt.

- Det er et litt grønt område her i Norge, som det er behov for økt fokus på og økt støtte til. Det er nesten ti millioner mennesker der som er avhengig av nødhjelp på grunn av konflikt og usikkerhet, sier Apeland i Røde Kors.