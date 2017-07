Tre menn og to kvinner var også blant ofrene. Eksplosjonen skjedde da en stridsvogn konfronterte et kjøretøy som beskrives som en bombefelle, og som skal ha forsøkt å angripe sperringer sør for byen Arish.

De sju ofrene befant seg ifølge den egyptiske hæren tilfeldigvis på stedet.

(NTB)