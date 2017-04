Skadd i kjedekollisjon i tunnel på E18

En person er skadd og det er lange køer etter en kjedekollisjon i Løkentunnelen på E18 i Holmestrand torsdag formiddag.

Politiet fikk like før klokka 12 melding om kjedekollisjon i det sørgående løpet inne i Løkentunnelen.



Seks biler var innblandet og det ble raskt store køproblemer på stedet.

En person ble meldt skadd, men skadeomfanget er ukjent. Ifølge brannvesenet var ikke personen fastklemt.

På grunn av veiarbeid i det nordgående løpet går både sør- og nordgående trafikk gjennom det ene tunnelløpet der ulykken skjedde.



E18 ble sperret for all trafikk mellom krysset nord for Hanekleivtunnelen og Islandkrysset ved Holmestrand.

Det ble skiltet omkjøring, men Løkentunnelen var ventet å åpne igjen for normal trafikk i 13.30-tiden.

(NTB).