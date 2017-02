Skal ha fått ti millioner av staten etter løslatelse fra Guantanamo. Så sprengte han seg selv i lufta for IS

(Dagbladet): Mandag ble det utført et selvmordsangrep mot en militærleir for styrker støttet av den amerikanskledede koalisjonen i den irakiske byen Mosul.

Det er uklart om noen soldater ble drept i angrepet, men nå har det kommet fram nye detaljer om den angivelige selvmordsbomberen - som skal ha dødd.

The Times skriver i dag at mannen som utførte selvmordsangrepet er et britisk medlem av Den islamske staten (IS). Avisa har fått identiteten til Jamal al-Harith (50) bekreftet av mannens bror. Også BBC erfarer at mannen døde i angrepet mandag.

- Jeg kan se det på smilet

The Times har snakket med mannens bror, etter at et bilde ble sluppet av IS i etterkant av angrepet. Bildet viser al-Harith som stitter smilende i førersetet på en bil fylt med eksplosiver, før bilen pløyer inn i militærbasen utenfor Mosul nord i Irak. En video viser at bilen kjører i høy fart på en grusvei, før en røyksky stiger opp.

- Det er ham. Jeg kan se det på smilet. Hvis det er sant har jeg mistet en bror og nok et familiemedlem, sier broren Leon Jameson til The Times, og mener samtidig broren har sløst bort livet.

Det aktuelle bildet av mannen ble sluppet gjennom IS' propagandakanaler i etterkant av angrepet. Britiske medier har også kommet med en rekke detaljer om mannen som skal være på bildet.

Ifølge BBC og The Times er mannen født Ronald Fiddler, og oppvokst i Manchester i England. I 2001 ble han pågrepet av amerikanske styrker i Pakistan. I 2002 ble mannen sendt til den beryktede terrorfangeleiren Guantanamo Bay.

Krysset grensa i 2014

al-Harith ble løslatt to år etter. Han var én av fire briter som ble løslatt fra Guantanamo i 2004, og ifølge en rekke rapporter i britiske medier skal han ha blitt gitt opp mot én million pund (10 420 000 kroner) i kompensasjon fra britiske myndigheter etter han ble løslatt, skriver Sky News.

Han skal blant annet ha fått kompensasjon etter at han hevdet britiske agenter visste om misbruket han ble utsatt for under oppholdet på Guantanamo, skriver The Guardian.

BBC har sett dokumenter signert av mannen der han visstnok registrerer seg til IS. Ifølge den britiske kringkasteren meldte han seg frivillig som IS-kriger i 2014 da han krysset grensa inn til Syria fra Tyrkia.

Mannen skal ha fem barn i Storbritannia, og Channel 4 intervjuet i 2015 kona hans, som skal ha reist til Syria med de fem barna for å prøve å få mannen hjem, uten å lykkes.

Ikke regnet som en trussel

Av IS har han fått «krigernavnet» Abu-Zakariya al-Britani - al-Britani er et navn terrorgruppa har brukt om britiske jihadister i egne rekker.

Ifølge The Guardian skal blant annet innenriksminister i Storbritannia i 2004, David Blunkett, ha vært delaktig i løslatelsen av al-Harith. Han forsikret den gang om at ingen av fangene som ble løslatt fra Guantanamo ville være en trussel for sikkerheten til det britiske folk.

Ti år etter, og på tross av myndighetenes kjennskap til ham, klarte imidlertid mannen å reise til Syria.

Ifølge The Guardian er han én av omkring 850 risikopersoner som har reist fra Sotrbritannia for å delta i kampene.

- 2000 IS-krigere igjen i Mosul

Ifølge etterretningsgruppa SITE skal selvmordsangrepet ha vært rettet mot en soldatleir sørvest for Mosul.

Det foregår fortsatt kamper i byen, som har vært regnet som IS' siste høyborg i Irak. Offensiven mot Mosul har allerede drevet IS-militante vekk fra den østlige delen av byen, og søndag erklærte Iraks statsminister at offensiven hadde startet mot de vestlige bydelene.

Irakiske styrker har gjenerobret 123 kvadratkilometer med territorium fra IS siden den nye offensiven mot Vest-Mosul begynte søndag, ifølge militæret i landet.

Med luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen mot IS rykket Irakiske styrker gjennom mandagen fram mot den sørlige utkanten av det vestlige Mosul. I løpet av morgenen fyrte irakiske helikoptre raketter mot landsbyen Abu Saif, med en høyde som har utsikt til Mosuls flyplass som mål.

Det er ventet at kampene vil fortsette tirsdag. Amerikansk etterretning antar at 2000 IS-krigere er igjen i Vest-Mosul. Området er tett befolket, og det blir trolig svært vanskelig å bombe IS' stillinger inne i byen uten å ramme sivile.