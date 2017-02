Skal ha funnet håndgranat i søppelbøtte

Politiet har funnet en mistenkelig gjenstand i en søppelbøtte i Stockholm-forstaden Kista. Ifølge Aftonbladet skal det dreie seg om en håndgranat, men det har ikke blitt bekreftet av politiet.

Meldingen skal ha kommet inn klokka 07:10. En tilfeldig forbipasserende kvinne skal ha oppdaget gjenstanden i søppelbøtta, som står i nærheten av politistasjonen i forstaden. Det skriver Expressen.

Towe Hägg hos politiet i Stockholm bekrefter funnet overfor Aftonbladet. Området har blitt avsperret.

- Representanter fra bombegruppen er på vei for å undersøke gjenstanden. Området vil forbli avsperret så lenge som mulig, for at teknikerne skal kunne arbeide, sier Hägg.

Inngangen til kjøpesenteret Kista Galleria er utilgjengelig som følge av sperringene. En Coop-butikk på Kista Torg har også blitt evakuert.

Rundt halv ti skal bombegruppen ha flyttet gjenstanden til en bombevogn for å gjennomføre undersøkelsen et annet sted.

Klokken 10:24 opplyser politiet at flere av sperringene er fjernet, og at både Coop-butikken og inngangen til Kista Galleria ikke lenger påvirkes av de gjenstående sperringene.

Dagbladet oppdaterer saken.