Skal sette sammen Aps vinnerlag

(Dagbladet): Tradisjonen ble brutt da den såkalte Valla-saken herjet i LO og også preget Ap vinteren 2007 til Gerd-Liv Valla gikk av som LO-leder i mars samme år.

Det året valgte Aps landsstyre Sigbjørn Johnsen som leder av valgkomiteen. De siste årene har Martin Kolberg ledet valgkomiteen, og blant annet sikret at Jonas Gahr Støre kom inn i sentralstyret, og i 2014 ble pekt ut som leder etter Jens Stoltenberg.

Ny LO-leder inn

- Jeg tror jeg har blitt bedt om å ta denne jobben fordi jeg nå går ut av sentralstyret, og fordi partiet tror jeg kan gjøre en god jobb som leder av valgkomiteen. Jeg har ikke tenkt noe over historien i denne sammenhengen, sier Gerd Kristiansen til Dagbladet.

Hun og resten av komiteen skal nå høre med sentralstyrets medlemmer hvem som vil fortsette, og for øvrig sette sammen et lag med strenge regler om kjønnskvotering og geografisk fordeling. Det blir ingen strid om lederposisjonene denne gangen. Men Gerd Kristiansen går ut, og blir erstattet av nestleder Hans Christian Gabrielsen, som vil bli valgt som LO-leder i mai.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum skal inn og erstatte Arve Bakke som gikk av som leder i fjor. Fagforbundets leder Mette Nord fortsetter.

Tette bånd

- Det er tradisjon for at fagbevegelsen har tre plasser i sentralstyret, og jeg ser ingen grunn til å endre det, sier Kristiansen.

Hun sier det fagligpolitiske samarbeidet er styrket de senere årene.

- Det har vært et politisk og strategisk valg for LO, og jeg tror det har vært det samme for LO. 60 prosent av LOs medlemmer sier ifølge undersøkelser at de vil stemme Ap, sier Kristiansen.

Millioner til Ap

LO kommer nok også til å følge tradisjonen med å sponse Aps valgkamp med flere millioner.

- Den diskusjonen skal vi ta på kongressen, sier Kristiansen.

Men for fire år siden bevilget LO seks millioner til Aps valgkamp, i tillegg til støtten LO gir årlig. Ap støttet også SV og Senterpartiet. I tillegg vil de enkelte LO-forbundene også bevilge pengestøtte. Fellesforbundet kommer med en pott på til sammen 2, 2 millioner til Ap, SV og Sp, hvorav 1, 8 millioner går til det største partiet.