Skal velte eldre i luksus

(Finansavisen:) Kutt i kommunale satsninger på eldreomsorg og en befolkning som stadig blir eldre og rikere har lagt grobunn for selskaper som tilbyr helse- og omsorgstjenester privat, skriver Finansavisen.

Årsregnskapet til Seniorstøtten bekrefter utviklingen. Med en omsetning på 38,3 millioner økte selskapet salget med 9 prosent i fjor og leverte et driftsresultat på 5 millioner, opp 56 prosent fra 2015.

Privat pensjonat

Seniorstøtten er Norges største leverandør av hjemmehjelpstjenester i Oslo, Bærum, Bergen og Stavanger, og nå også i Drammen etter at selskapet kjøpte opp Gråstein Senior-service i fjor. Nå er selskapet ifølge avisen for fullt i gang med å planlegge seniorpensjonater som de eldre kan bo på i korte eller lengre perioder.

- Mange eldre er utrygge og ensomme alene. På kommunale sykehjem er hele 80 prosent demente. Hvis du er klar i hodet selv vil du da ofte ikke få en givende samtale, forteller daglig leder Henning Aandal til Finansavisen.

- På pensjonatene vil kunden få enerom, eget bad, god mat, være sosiale med likesinnede og få lov til å drikk vin. Det vil også være sykepleiere der som tar seg av morgenstell og medisinering.

Aandal mener det er slik eldreomsorgen burde være.

Kan lønne seg

- Blir det dyrt?

- Ja, det kommer til å koste. Vi får ikke noe støtte fra kommunen, så kunden må betale selv.

Aandal påpeker ifølge avisen at kommunale sykehjem tar 85 prosent av det du har av pensjonsordninger, renter, leieinntekter og aksjeutbytte.

- Hvis du er flink til å spare og har stått på, så får du ikke noe bedre tjeneste enn en med minstepensjon, selv om du betaler mye mer. Dermed blir ikke vårt botilbud så dyrt likevel, mener Aandal.

Løsningen kan dermed være et billigere alternativ for pensjonister med høy inntekt. Aandal er imidlertid ifølge Finansavisen klar på at det de etablerer blir for en nisje av befolkningen.

Selskapet er fortsatt i forhandlinger om lokaler til pensjonatene.

- Planen er å åpne ett eller to pensjonater i løpet av neste år i Oslo-området, sier han.

