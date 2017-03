Skallet drapsmann vant rettssaken - nå får han bruke tupé i fengsel

(Dagbladet): Newzealandske Phillip John Smith (42) skapte overskrifter over store deler av verden da han i 1996 ble pågrepet, og senere dømt, for å ha drept faren til en 12 år gammel gutt han tidligere hadde forgrepet seg på.

Han har også en rekke andre dommer mot seg, blant annet utpressing, ran og forbrytelser av seksuell art, skriver BBC. Smith preger igjen forsidene til en rekke aviser verden over. Men denne gang av en helt annen grunn - en tupé.

Da den dømte drapsmannen var på perm fra fengselet i november 2014, benyttet han anledningen til å rømme til Sør-Amerika. Etter kort tid ble han pågrepet av brasiliansk politi i Rio de Janeiro og sendt tilbake til New Zealand for soning, ifølge den britiske kringkasteren.

Da mediene fikk nyss i at Smith hadde brukt en parykk for å skjule sin identitet da han var på rømmen, og at han egentlig var skallet, ble han utsatt for det han selv omtaler som «omfattende mobbing», ifølge BBC.

- Føler seg latterliggjort

Det sto også i sentrum av en rettssak som har blitt møtt med stor interesse i New Zealand de siste ukene. For Smith krevde å få utlevert tupéen, og argumenterte med at han hadde krav på den med henvisning til menneskerettighetene.

Under rettssaken sa han at den voldsomme tupé-interessen i 2014 førte til at han følte seg latterliggjort av pressen.

- Jeg følte meg liten, fullstendig nedverdiget og ydmyket, sa Smith i retten, ifølge NTB.

- Holder hodet varmt

Smith, som førte saken på sine egne vegne, hevdet at fengselsledelsen ikke hadde gitt ham en gyldig forklaring på hvorfor han ikke kunne bruke tupéen i fengselet, skriver avisa.

Han beskyldte også fengselsansatte for å ha utsatt ham for diskriminering da de «konfiskerte parykken som hevn». Videre fortalte Smith at han begynte å miste håret tidlig i 20-åra, og at tupéen ga ham nok selvsikkerhet til å kunne vise seg offentlig.

42-åringen sier at tupeen er viktig for rehabiliteringen hans og holder hodet hans varmt på vinteren, den er til og med spesialdesignet med gjennomsiktig membran, slik at han ikke skal kunne skjule noe under sveisen, ifølge NTB.

Fikk medhold

Dommen fra høyesterett ble offentliggjort i dag. Dommer Ewin Wylie konkluderte med at Smith må få lov til å ikle seg tupé dersom han ønsker det.

- Jeg har konkludert med at hans grunnleggende rett til ytringsfrihet har blitt ignorert. En viktig rettighet har blitt nektet, og bruddet kan anses som betydelig, sier dommer Ewin Wylie, etter at dommen ble offentliggjort i dag, ifølge New Zealand Herald.

Smith får imidlertid ikke utbetalt erstatningen på 22 000 kroner, som han også hevdet å ha krav på, skriver avisa.