Skandiabanken frykter ikke boligprisfallet

(Finansavisen): Det er få ting som er vanskeligere for en bank å håndtere enn en boligkrise. I Oslo er prisene på vei nedover, uten at det tar bort nattesøvnen til daglig leder Magnar Øyhovden i Skandiabanken.

– Våre kunder tåler godt et boligprisfall, sier han til Finansavisen.

Etter en sammenhengende oppgang siden desember 2015, begynte boligprisene i Oslo å falle i mai i år. Da var nedgangen på 1,4 prosent. Deretter har prisene i hovedstaden falt henholdsvis 3,1 og 2,8 prosent i juni og juli.

På fredagens kvartalspresentasjon la Øyhovden vekt på kundenes belåningsgrad.

Til tross for at banken har hatt en utlånsvekst på over 18 prosent det seneste året, har de nye kundene i andre kvartal en belåningsgrad på bare 62 prosent.

For hele porteføljen er belåningsgraden 52,9 prosent, mens den i Oslo kun er på 44 prosent.

– Litt forsiktige

– Mye av vår boliglånsvekst kommer typisk fra eksisterende kunder som har boliglånet sitt et annet sted. Dermed er mye av vår vekst gamle boliglån som er midt i en nedbetalingsperiode og dermed har en lav belåningsgrad, sier banksjefen til Finansavisen.

For å være litt proaktive valgte Skandiabanken dessuten tidligere i år å redusere den maksimale belåningsgraden fra 85 til 80 prosent.

– Vi i Skandiabanken har alltid vært litt forsiktige. Det er godt kjent at det er litt vanskeligere å få lån i Skandiabanken enn i andre banker. Det gjør at vi alltid har hatt kunder med lav belåningsgrad, sier Øyhovden til Finansavisen, og legger til:

– Dessuten er bare 19 prosent av våre utlån i Oslo, så vi er ikke så veldig bekymret.

Flere økonominyheter:



Kraftig rateøkning i Nordsjøen

Frykter kursfall - økt interesse for «bear»-fond

Trygve Hegnar: Om sleiking av imamer