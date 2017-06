Skarpskytter drepte IS-kriger fra rekordavstand

Aldri før har en skarpskytter drept en motstander i felt på så langt hold, melder den Kanadiske avisa Globe and Mail. Den forrige rekorden ble satt i 2009, da en britisk skarpskytter traff en talibankriger på 2,5 kilometers hold, skriver avisa.

Den kanadiske spesialkommandoen, Canadian Special Operations Command, bekrefter nyheten i en uttalelse til Globe and Mail.

- Vi kan bekrefte at et medlem av vår Joint Task Force 2 traff et mål som var 3540 meter unna, heter det i uttalelsen.

- Presis maktbruk

Skytteren hadde ifølge Globe and Mail fordelen av en forhøyet posisjon og jobbet sammen med observatør som hjalp ham med å finne målet.

- Det aktuelle skuddet forstyrret faktisk et angrep fra Daesh (IS, red.anm) mot irakiske sikkerhetsstyrker, opplyser en ikke navngitt militærkilde til avisa.

Rifla som ble brukt skal ha vært av typen McMillan TAC-50, og skuddet skal ha blitt avfyrt fra en høyblokk. Ifølge avisa skal videoopptak ha bekreftet at skuddet traff og drepte IS-krigeren.

- I stedet for å bruke en bombe og risikere at sivile i området blir drept, er dette en svært presis maktbruk. På grunn av den store avstanden hadde IS-krigeren ingen anelse om hva som var i ferd med å skje, sier en militærkilden.

Ukjent

Av sikkerhetshensyn ønsker ikke det kanadiske forsvaret å identifisere den skytteren, men vedkommende skal være tilknyttet en enhet som kjemper mot IS i Irak. Hendelsen fant sted i mai.

- Av operative sikkerhetsgrunner og for å bevare sikkerheten til vårt personell og våre koalisjonspartnere, diskuterer vi ikke nøyaktige detaljer om når og hvordan denne hendelsen fant sted, heter det videre.

Makaber rekord

Det finnes flere makabre, men likevel verdenskjente, rekorder. En av de mest omtalte er rekorden som tilhører amerikaneren Chris Kyle, som var best kjent som USAs «dødeligste skarpskytter noensinne».

I USA regnes Kyle som en legende i elitestyrken Navy Seals. Under sine fire opphold i Irak skal han ha drept 255 personer, hvorav 160 er offisielt bekreftet av Pentagon.

2. februar 2013 fikk imidlertid Kyles liv en brå slutt da han og kameraten Chad Littlefield ble skutt og drept av Eddie Ray Routh på en skytebane i Texas. Kyle ble seinere portrettert i den Oscar-nominerte filmen «American Sniper», som kom ut i 2014.

Routh ble i 2015 dømt til livstid for drapene på Kyle og Littlefield.

(Dagbladet/NTB)