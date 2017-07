Skei Grande sier nei, nei og atter nei til regjering med Ap

(Dagbladet): I går inviterte Ap-leder Jonas Gahr Støre Venstre til å danne regjering etter valget.

- Jeg vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV, Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid, sa Støre til VG.

Dagen derpå avviser Venstre-leder Trine Skei Grande kategorisk frierferden fra Støre.

- Vi lukker døra for et forpliktende samarbeid Ap, men det er en med en politisk begrunnelse. Venstre er et borgerlig parti, sier hun og utdyper:

- Det handler ikke om at vi ikke liker Jonas Gahr Støre. Han er en dannet mann. Slike liker Venstre, men invitasjonen fra Støre til samarbeid er ganske hul, sier Skei Grande til Dagbladet.

- Hvordan er den hul?

- Fordi Arbeiderpartiet viser ingen evne til å ta innover seg hvilke saker som er viktig for Venstre.

Aps maktarroganse

Venstre-lederen nevner lærerløft, gründervennlig politikk, bedre barnehagedekning til de fattigste barna, klima og en human asylpolitikk som områder hvor Venstre har fått stort gjennomslag som samarbeidsparti til Høyre og Frp.

Hun tror ikke Jonas Gahr Støre og Ap vil gi partiet hennes mer enn en lillefinger i de samme sakene. Derfor er Ap uaktuelt. Punktum.

- Arbeiderpartiet står for en lukkethet og en maktarraganse overfor mindre partier. Det har de vist gang på gang. Det har ødelagt mye for små partier som har samarbeidet med dem, sier Skei Grande.

- Synes du det er en arrogant invitasjon?

- Det orker jeg ikke har noen diskusjon om.

Skei Grande leder et parti i krass motgang. Venstre har ligget under sperregrensa på nasjonale snittmålinger i flere måneder. Dersom de ikke karrer seg over den magiske fireprosentgrensa, er det etter alt og dømme takk og farvel til regjeringen Solberg også.

Tviholder på Høyre/KrF/Venstre

Det betyr at presset for en borgerlig regjering ligger på Skei Grandes skuldre: Venstre må opp, ellers får landet trolig en ny regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister.

- Det er noen tydelige ideologiske skillelinjer mellom Ap og Venstre. Vi vil reformere velferdsstaten, mens de er mot omtrent hver eneste reform vi har vært med på de siste fire åra, alt fra kommunereform til helsereform og en grønn transportplan.

- Finnes det ikke krefter i partiet som foretrekker Ap framfor Frp?

- Ja, det er derfor vi går til valg til en blågrønn regjering, og det vet vi at det er stor støtte for i Venstre.

Du har mange velgere, og krefter i partiet, som foretrekker Ap framfor Frp?

- Ja, og derfor går vi til valg på en blågrønn regjering.

- Ingenting tyder på at det er realistisk?

- Sist vi gikk til valg på nytt Storting i Norge, i 2013, var Venstre og KrF større enn Frp.

Nei til Sp også

Skei Grande mener en Ap/Senterparti-konstellasjon, slik både Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum prater varmt om, langt på vei vil reversere det Venstre har fått gjennom de siste fire åra. Hun ser derfor svært lite felles politisk grunn for samarbeid med de to rødgrønne partiene.

- Så du sier kategorisk nei til forpliktende samarbeid med Støre?

- Ja. Vi sier vi er på borgerlig side og at vi tenker å bli der.

- Da har du få alternativer igjen?

- Uenig. En ting som er helt sikkert, er at et Venstre på vippen klarer å oppnå politiske resultater, selv om det blir litt bråk av og til, humrer Venstre-lederen.